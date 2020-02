Sandkrug Die Waldschule möchte Eltern einen Einblick darin geben, wie Kinder im Netz agieren, was sie sich teilweise anschauen und konsumieren. Ziel sei es, Hilfestellungen im Umgang mit sozialen Netzwerken zu geben, aber auch zu versuchen, Erklärungen für das mediale Verhalten der Kinder und Jugendlichen zu finden, so Schulleiterin Silke Müller. Aus diesem Anlass werden alle an dem Thema Interessierten zu einem Infoabend (ohne Begleitung der Kinder) eingeladen. Beginn ist am Montag, 17. Februar, um 19.30 Uhr in die Aula der Waldschule Hatten, Schultredde 17. Um Anmeldungen unter medienabend@waldschule-hatten.de wird gebeten.