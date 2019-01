Sandkrug Viel los war am Donnerstagvormittag im Sportzentrum der Turn-und Sportgemeinschaft (TSG) Hatten-Sandkrug. Rund 100 Schüler testeten beim Ballschulfest ihr Können. Sie besuchen die inklusiven Klassen der Grundschule Sandkrug, die Förderschule Sprache Neerstedt, die Oldenburger Förderschule Borchersweg oder die Förderschule an der Kleiststraße.

Das Fest war der Abschluss eines Programms, das die TSG in diesem Halbjahr durchgeführt hat. Nach den Sommerferien hatten Mitglieder der TSG mit Unterstützung aus den eigenen Reihen und des Kreissportbundes in 17 Einheiten einmal in der Woche eine Sportstunde nach dem Konzept der Ballschule Heidelberg gestaltet. „Das Ziel ist es, dass die Kinder sich bewegen“, sagt Ute Baumhöfer-Wieting von der TSG. Dabei werden die Kinder in verschiedenen sportspielübergreifenden Kompetenzen, etwa der Motorik oder der Koordination, geschult. Spielerisches Lernen und viel Abwechslung machen das Programm aus.

Beim Ballschulfest in der Schule konnten die Kinder nun ihren Ballführerschein machen. Das Konzept für den Abschluss hatte jedoch nicht die TSG erstellt, sondern angehende Sportlehrkräfte der Universität Oldenburg im Seminar „Inklusive Lernwerkstatt“. TSG-Mitglieder waren Anfang Januar zu Gast im Seminar und hatten ihr Programm vorgestellt. Basierend darauf haben die Studierenden ein Konzept für das Ballschulfest entwickelt.

Neben der Bewegung gehe es auch darum, dass alle Kinder teilhaben können, auch, wenn sie etwa im Rollstuhl sitzen. Je nach Förderbedarf müssen die Studierenden das Konzept unterschiedlich anpassen. Für das Ballschulfest im Sportzentrum haben die künftigen Sportpädagoginnen und -pädagogen zehn Ballspielstationen geplant, durchgespielt und Materiallisten für die TSG erstellt. So können die Masterstudierenden „praktische Erfahrungen“ sammeln, sagt Nicole Brüggemann-Kons, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Sportwissenschaften.

Das Programm hatte die TSG bereits zum zweiten Mal organisiert. „Wir haben jetzt schon wieder viele Anfragen“, sagt Baumhöfer-Wieting. So viele, dass der nächste Durchlauf bereits nach den Zeugnisferien beginnt und nicht erst nach den Sommerferien. Unterstützt, auch finanziell, wird die TSG dabei vom Schulamt des Landkreises. „Wir haben eine Zusage für drei Jahre.“

• Die TSG Hatten-Sandkrug bietet die Ballschule für Kinder von drei bis acht Jahren auch außerhalb des Unterrichts an: Freitags von 15 bis 16 Uhr in der Neuen Sporthalle, Schultredde 17b in Sandkrug.