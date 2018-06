Sandkrug Am Sonntag, 10. Juni, von 14 bis 19 Uhr beginnt ein neuer Zauberkurs für Einsteiger und Anfänger, die zunächst einmal in die Zauberkunst hinein schnuppern wollen. Nach einer Einführung in die Zauberkunst lernen die Teilnehmer die wichtigsten Grundregeln für Zauberkünstler, viele Kunststücke und Techniken der Zauberkunst, die leicht zu lernen sind.

Zum Kursabschluss erhalten Sie alle Zaubermaterialien, die in der Kursgebühr enthalten sind. Der Schnupperkurs ist auch die Grundlage und der Grundkurs für alle weiterführenden Kurse. Mindestalter: 10 Jahre; Kosten: 150 Euro € pro Tag (inkl. schriftliche Anleitungen und sämtliche Zaubermaterialien, Getränke und kleine Snacks).