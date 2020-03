Lesen und Schreiben verbindet

„Lesen und Schreiben verbindet“ ist eine Aktion von der Nordwest-Zeitung, dem Bezirksverband Oldenburg und dem Aachener Institut zur Objektivierung von Lern- und Prüfungsverfahren. Die beteiligten Schulen, Tagesstätten und Pflegeheimen können die Tageszeitung individuell einsetzen.

30 Klassen und Gruppen aus dem Oldenburger Land nehmen in diesem Jahr an der Aktion teil – darunter die Gemeinnützigen Werkstätten Oldenburg in Sandkrug. In der Werkstatt in Sandkrug arbeiten Menschen mit erworbenen Behinderungen in unterschiedlichen Arbeitsbereichen.