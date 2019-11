Sandkrug Noch einmal gemeinsam auf der Bühne stehen: Zum Abschluss ihrer Schulzeit geben Marie Kilonzo, Carolin Köhler, Reinke Suhrkamp und Martin Sonnenberg gemeinsam mit Lehrer Lüder Schulken noch einmal Vollgas auf ihren Instrumenten – und das in ihrem „Wohnzimmer“. Sechs Tage vor ihrer Entlassfeier stehen sie bei der Rocknacht in der Waldschule im Rampenlicht. Und als Band Breaking Apart begeistern die Zuhörer mit ihren Cover-Songs. Es ist Freitag, der 24. Juni 2011.

Samstagmittag an der Schultredde in Sandkrug: Durch die offenen Fenster des Musikraum der Waldschule ist die Musik auch auf der Straße noch lautstark zu hören. „Drehe meinen Bass noch einmal ein bisschen leiser“, sagt Carolin Köhler zu Reinke Suhrkamp. „Ich bin dafür, dass du den Refrain tiefer singst“, bittet Marie Kilonzo Lehrer Lüder Schulken bei der gemeinsamen Probe. Über acht Jahre nach ihrem letzten gemeinsamen Auftritt werden sie am 15. November wieder gemeinsam auf der Bühne stehen: beim Rocknacht-Revival in der Aula der Waldschule.

Über acht Jahre her: Breaking Apart bei der Rocknacht der Waldschule 2011.

Lüder Schulken hat dieses Revival geplant – und neben der aktuellen Schulband und Musikern aus der Umgebung auch ehemalige Schulbands der Waldschule zusammengetrommelt. Als die früheren Bandmitglieder von Breaking Apart die Anfrage von ihrem ehemaligen Lehrer erhielten, mussten sie nicht lange überlegten und sagten zu. „Wir hatten alle große Lust darauf, nach so langer Zeit noch einmal zusammen zu spielen“, sagt Sängerin Marie Kilonzo. Sie lebt mittlerweile in Bonn – doch für die Proben kehrt sie in ihre Heimatgemeinde zurück. „Auch wenn es zeitlich gar nicht so einfach ist, ist es schön hier wiederherzukommen.“

Im Frühjahr haben sie sich für eine erste gemeinsame Probe in Sandkrug getroffen. „Wir waren überrascht, wie gut das Spielen noch klappt“, erzählt Carolin Köhler. Gespielt werden die gleichen Songs wie damals – Bands wie Fall Out Boy oder Simple Plan werden gecovert. Ab der achten Klasse traten sie in der Besetzung auf und hatte sich alle vorgenommen, auch weiterhin Musik zu machen. Das hat nicht bei allen geklappt. Schlagzeuger Reinke Suhrkamp ist als einziger auch heute noch in einer Band aktiv und wird mit Myankarma ebenfalls am 15. November in der Waldschule auftreten wird.

Auch drei Mitglieder von Secret Six haben ihrem ehemaligen Lehrer Lüder Schulken zugesagt – 13 Jahre nachdem sie die Hatter Schule verlassen haben. „Für mich ist es natürlich eine große Ehre, dass so viele Ehemalige zugesagt haben“, freut sich Schulken auf das große Wiedersehen.

Bei der Probe: die Band Breaking Apart.

Das erste Stück hat Breaking Apart am Samstagmittag geprobt. Lagebesprechung: „Mit der tieferen Stimme klingt es auf jeden Fall besser“, ist Marie Kilonzo zufrieden. Einzig der Bass sei noch nicht richtig zu hören erklären die Bandmitglieder und ändern die Einstellungen am Mischpult. Viel Zeit bis zum Auftritt bleibt ihnen nicht mehr. „Zwei Tage vorher wird es in der Aula die Generalprobe geben“, verrät Kilonzo. Dann soll alles passen – für den Auftritt in ihrem „alten Wohnzimmer.“

• Das Rocknacht-Revival findet am Freitag, 15. November, ab 19 Uhr statt. Auftreten werden die Bands Soundtropolis, The Strenght To Go On, Secret Six, die Gag-Combo, Myankarma und Breaking Apart. Der Einlass ist ab 18 Uhr, Karten für fünf Euro gibt es an der Abendkasse. Schüler zahlen drei Euro.