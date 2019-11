Sandkrug An der Waldschule Hatten in Sandkrug fällt an diesem Montag, 25. November, der Unterricht aus. Grund ist ein Heizungsausfall, der mit technischen Problemen des Energieversorgers zusammenhängt, wie Bürgermeister Christian Pundt und Schulleiterin Silke Müller auf der Homepage der Gemeinde mitteilen.

Eine Beheizung des Schulgebäudes sei derzeit nicht möglich. Das Gebäude sei ausgekühlt, wie die Gemeinde mitteilt. „Auch Heißwasser kann also nicht eingespeist werden“, so Pundt und Schulleiterin Müller. „Am Dienstag wird hoffentlich der Betrieb wie gewöhnlich laufen.“ Für den am Montag geplanten Elternsprechtag werden neue Einladungen erfolgen, heißt es.

Eine Notbetreuung für Schülerinnen und Schüler an diesem Montag sei sichergestellt. Die Schule weist aber darauf hin, dass diese in den ausgekühlten Räumen stattfinden müsste.