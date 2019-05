Sandkrug Die Waldschule in Sandkrug erhebt sich gegen WhatsApp, Instagram und Snapchat. Programme, die fast jeder Schüler auf seinem Smartphone hat und in seiner Freizeit nutzt. „Es werden über diese sozialen Medien Bilder und Videos geteilt, die deutlich die Grenze des Tolerierbaren überschreiten“, sagt Schulleiterin Silke Müller. Gemeint sind pornografische und gewalttätige Bilder. Bilder, die „weit über das übliche Maß hinausgehen, das in Herrengrüppchen so zirkulieren“, wie es die Pädagogin formuliert.

Selbst, wenn es dabei häufig um Posts und Chatverläufe gehe, die im Privatbereich der Kinder, also außerhalb von Schule, getätigt werden, nehme man sich der Problematik an, weil gerade der Bereich der digitalen Ethik in einer Zeit der zunehmenden Digitalität der Gesellschaft an Bedeutung gewinne.

Aufmerksam geworden ist die Schule auf die fragwürdigen Posts nach Angaben der Rektorin aus Schülerkreisen. Die Absender der Bilder und Videos seien ermittelt und zeitweilig vom Unterricht suspendiert worden. Es habe Gespräche mit betroffenen Eltern gegeben. Erziehungsberechtigte und auch Schulleitung haben in einem konkreten Fall die Polizei informiert.

Ein Handyverbot schließt Silke Müller auf Nachfrage der NWZ als Lösung aus. „Das würde das Problem nur verschieben.“ Die modernen Kommunikationsmittel seien Bestandteil der Welt der Jugend und letztlich der kompletten Gesellschaft. Schule müsse das erkennen und präventiv arbeiten, Gespräche führen und im Falle des Falles Konsequenzen aufzeigen. „Die Kids müssen wissen, dass manche verschickte Dinge am Rande der Legalität oder auch darüber hinweg sind.“ Auf der Homepage der Schule (www.wsh-hatten.de) appelliert die Rektorin an die Eltern: „Wenn mit diesen Chatverläufen an uns herangetreten wird, sind wir teilweise erschrocken, zu welchen Tages-, vor allem aber Nachtzeiten die Kinder im Netz und in den sozialen Netzwerken unterwegs sind. Zum Glück gibt es (...) Kinder, die sich mutig an uns wenden, weil sie verunsichert sind und versuchen, ihre Ablehnung gegen die Bilder, das unerlaubte Weitergeben der eigenen Nummer, etc. zu formulieren. Wir dürfen die Kinder damit nicht allein lassen.“

Bundesweit tauchen immer wieder Meldungen über ähnliche Probleme an Schulen auf. Eine Studie der Universitäten Münster und Hohenheim kam 2017 zum Ergebnis, dass Heranwachsende durchschnittlich mit 12,7 Jahren in Kontakt mit explizit sexuellen Inhalten kommen.