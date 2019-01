Sandkrug Was für Auswirkungen können Alkohol und Tabak haben? Das lernen Jugendliche an den verschiedenen Stationen des Klarsicht-Parcours. Den haben die Jugendlichen des achten Jahrgangs an der Waldschule Hatten nun absolviert.

An einer Station zu Tabak wird zum Beispiel gezeigt, wie viel es kostet, wenn jemand eine oder mehr Schachteln pro Tag raucht. Die Schülerinnen und Schüler reden dann darüber, wie viel gespart werden kann, wenn man nicht raucht und was man stattdessen kaufen könnte. „So wollen wir die Motivation der Nichtraucher stärken“, erklärt Maria Rüschendorf, Mitarbeiterin der Fachstelle Sucht Landkreis Oldenburg beim Diakonischen Werk. Seit einiger Zeit bringt sie zusätzlich noch eine Shisha und eine E-Zigarette mit. „Das gehört zum Rauchen heutzutage dazu.“ Gerade beim Shisha-Tabak sei vielen nicht bewusst, wie schädlich die Nutzung sein. An einer anderen Station testen die Jugendlichen ihr Wissen zum Thema Alkohol. Dazu gehört zum Beispiel die Frage, ab welchem Promillegehalt Autofahren nicht mehr erlaubt ist.

Der Parcours rege die Schülerinnen und Schüler zum Nachdenken an, so Rüschendorf. Außerdem können die Lehrer im Unterricht darauf aufbauen und dies noch vertiefen. Positiver Nebeneffekt: Manchmal nehmen die Jugendlichen auch Broschüren für Bekannte oder Verwandte mit.

Sucht und Prävention gehören zum Lehrplan dazu. So geht es ein Jahr später im neunten Schuljahr um den Cannabiskonsum. Dazu kommt dann auch noch ein Präventionsbeauftragter der Polizei in die Schule.