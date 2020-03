Unterstände An Grundschule Sandkrug Fehlen: Schüler und Lehrer werden im Regen stehen gelassen

Sandkrug Das Regenwetter der vergangenen Tage hat noch einmal ein drängendes Problem an der Grundschule Sandkrug in seiner Bedeutung verstärkt. Auf dem Schulgelände fehlt es an überdachten Unterständen, die den Schülern und Pausenaufsicht führenden Lehrern Schutz bieten könnten.

• Das Projekt

Doch wenn der Förderverein der Grundschule für seine aktuellen Plänen die erhoffte Unterstützung erhält und Erfolg hat, könnte sich das endlich ändern. „Wir möchten einen Regenschutzpavillon als Projekt mit örtlichen Sponsoren verwirklichen“, sagt Vorstandsmitglied Stephan Behrens. Das ehrgeizige Ziel: Es soll die Gemeinde als Schulträger nichts kosten.

Blick zurück: Im Mai 2019 haben Förderverein, Grundschule am Sommerweg, Gemeinde mit Unterstützung durch das Kollegium, Eltern und Polizei den Schulexpress mit einem Projekttag eingeführt. Die Kinder – etwa 290 am Standort Sandkrug – kommen je nach Alter morgens zu Fuß, mit dem Fahrrad, per Bus oder Elterntaxi zur Grundschule. Eine Unterstellmöglichkeit bei schlechtem Wetter wird schmerzhaft vermisst.

• Die Ziele

Ein Ortstermin, an dem neben Ratsmitgliedern Schulleiter Jan Glander, Bürgermeister Christian Pundt, Fördervereinsvertreter Stephan Behrens und Michael Pohl (Architekt) teilnahmen, ergab folgendes Meinungsbild. Insgesamt sollen drei Unterstände entstehen:

• eine Sitzmulde im Innenhof, die wegen des Regens eher an einen kleinen Teich erinnert und weiträumig abgesperrt worden ist, soll eine Überdachung erhalten,

• der Flachdachbau der Grundschule soll im Eingangsbereich einen langen Unterstand bekommen und

• zwischen Schulparkplatz und Bushaltestelle soll eine geschützte Sitzmöglichkeit entstehen.

• Der Ausblick

Aus Sicht der Schule hat eine Verlängerung des Vordachs in den Schulinnenhof eindeutige Priorität. Jan Glander: „Schon seit den 90er Jahren war so etwas angedacht und ist leider nie umgesetzt worden.“ Vorteile wären ein Mehrwert als Witterungsschutz bei Sportveranstaltungen. Dem Standort vor der Schule stehen er und das Kollegium dagegen skeptisch gegenüber. Aus schulischer Sicht nicht hilfreich, so sein Kommentar.

Der Förderverein – und auch die Vertreter aus Rat und Gemeinde – sehen das nach dem Ortstermin allerdings anders. Die Vorteile für auf den Bus Wartende, Nutzer der Sporthalle und Fahrradfahrer seien durchaus gegeben, so der Tenor. Alle drei Standorte seien es wert, realisiert zu werden, so Bürgermeister Pundt.

Stephan Behrens ist optimistisch, Sponsoren zu finden. In mehreren Gesprächen sei ihm die Bereitschaft signalisiert, es unterstützen und fördern zu wollen, wenn auch die Allgemeinheit einen Nutzen davon habe.