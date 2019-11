Sandkrug Der Förderverein der Waldschule Hatten ist für den Zukunftspreis „Verein(t) für gute Kita und Schule“ nominiert, der am Mittwoch, 11. Dezember, in Berlin von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) überreicht wird. Ob es am Ende für den Gewinn einer der drei mit je 5000 Euro dotierten Hauptpreise reicht, ist offen. Der Förderverein ist einer von insgesamt 29 Kandidaten, die die Stiftung Bildung ausgewählt hat. Aus der Gemeinde Hatten werden die 1. und 2. Vorsitzende des Fördervereins, Manuela Düßmann und Antje Dinklage, sowie der didaktische Leiter der Waldschule, Hauke Behrens, in seiner Funktion als Schriftführer des Vereins in die Bundeshauptstadt reisen.

Klimaschutz und Nachhaltigkeit sind die großen Schlagwörter des diesjährigen Förderpreises, dessen Motto „Wir l(i)eben Zukunft“ lautet. Überreicht werden die Preise von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey und Stiftungsschirmherrin Prof. Dr. Gesine Schwan.

Der Förderverein der einzigen weiterführenden Schule in der Gemeinde Hatten hatte sich mit drei Projekten beworben: dem Filmprojekt „Werkstatt Zukunft“, Schüleraktionen zum Thema Nachhaltigkeit sowie dem Curriculum „Leben lernen“, das den Heranwachsenden Kompetenzen an die Hand geben soll, die sonst kein Schulfach sind.