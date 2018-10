Sandkrug Stift und Papier liegen auf dem Tisch, aber auch ein Smartphone und ein Tablet. Emily Zimmermann und Sarah Schellmann brüten über den Video-Einsendungen der Schüler, die Lust haben, künftig aus dem Schulleben der Waldschule in Sandkrug zu berichten, als „Schulreporter“. Emily (24) ist die Betreiberin des NWZ-Youtube-Kanals „Sach an“. Wenn die Projekte thematisch passen, wird sie demnächst die Schulreporter mitnehmen und auch deren Sicht auf verschiedene Themen abbilden.

Bewerbung per Video

Bewerben konnten sich die Schüler mit einem zweiminütigen Video, in dem sie sich vorstellen und erklären, weshalb sie gern in Emilys Team aufgenommen werden möchten. „Ich bin super gespannt und freue mich riesig auf die Arbeit mit den Kids“, sagt Emily im Vorhinein. Auch die Lehrerin Sarah Schellmann ist stolz auf die Kreativität und das Engagement ihrer Schüler. „Es ist schön zu sehen, dass sich die Jungs und Mädchen so viel Mühe gegeben haben. Daran merkt man, wie viel Spaß sie an dem Thema haben“, freut sie sich.

Die Waldschule in Sandkrug ist dafür bekannt, dass sie im Unterricht digitale Medien integriert. Die Rektorin Silke Müller steht dem digitalen Lernen aufgeschlossen gegenüber. Nicht abblocken, sondern versuchen, es positiv zu nutzen, lautet ihre Devise. Schule müsse sich nach außen öffnen, schließlich sei sie für viele Jahre der Lebensmittelpunkt der jungen Menschen.

Fünf Schulreporter ausgewählt

Entschieden haben sich die beiden Juroren letztlich für fünf Schüler, die bald den Youtube-Kanal von Emily mit gestalten. Mitmachen dürfen Rahele (14), Marina (12), René (13), Pia (12) und Michael (13) – alles Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen sieben und acht. „So hat man vielleicht die Chance, dass sie über einen längeren Zeitraum bei dem Projekt mitmachen“, hofft Schellmann. „Ich habe schon das erste Format geplant“, gibt sich Emily geheimnisvoll.• Am Donnerstag, 25. Oktober, sind die ausgewählten Schulreporter ins Pressehaus der NWZ in die Peterstraße eingeladen. An diesem Infotag lernen sie Wissenswertes rund um das journalistische Arbeiten. Als Höhepunkt können sie an der Redaktionskonferenz teilnehmen.