Schierbrok Heike Frese ist keine Babysitterin, und sie möchte auch nicht die „Tante vom Amt“ sein. Der Begriff „Familienlotsin“, unter dem ihre Arbeit läuft, trifft es dagegen ganz genau: „Ich versuche als Lotsin, das Boot der Familie ins richtige Fahrwasser zu bringen, damit es sicher im Hafen andocken kann“, sagt sie.

Kinder im Mittelpunkt

Die 57-Jährige aus Schierbrok unterstützt Familien mit kleinen Kindern in unterschiedlichen Lebenssituationen. Zurzeit begleitet sie eine Familie, die zwei Kinder im Schul- und Kindergartenalter sowie kleine Zwillinge hat. In den drei Stunden, die sie wöchentlich bei der Familie verbringt, geht es meist um praktische Hilfe. Manchmal füttere sie die Kleinen, damit die Mutter in Ruhe essen könne. Häufig unternimmt Heike Frese aber auch etwas mit den beiden größeren Kindern, geht mit ihnen zum Spielplatz oder in die Gemeindebücherei. „Bei mir geht es immer um die Kinder“, sagt sie.

Erfahrungen gesammelt

Heike Frese und ihr Mann haben zwei Dauer-Pflegekinder im Alter von zwölf und 30 Jahren. „Unser Kinderwunsch hat sich nicht erfüllt“, berichtet sie. Deshalb habe sie zunächst darüber nachgedacht, Tageskinder zu betreuen. Beim Landkreis Oldenburg erfuhr sie dann jedoch von einem Seminar für Pflegeeltern. So habe ihr Leben mit Kindern begonnen. Bis vor Kurzem nahm die Familie in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt auch Kinder in Not auf. Heike Frese stand dafür rund um die Uhr zur Verfügung: „Innerhalb einer halben Stunde musste ich einsatzbereit sein“, erläutert sie. Dabei habe sie kennengelernt, was es bedeutet, wenn es Kindern nicht gut gehe.

Die Arbeit als Familienlotsin hat für sie den Vorteil, dass sie für eine überschaubare Zeit zu den Familien nach Hause geht. Doch flexibel muss sie nach wie vor sein, denn sie weiß nicht, was sie erwartet. Nicht immer geht es um Probleme: Die Familienlotsin berichtet von einer Flüchtlingsfamilie mit mehreren Kindern, denen sie Tipps für die Freizeitgestaltung gab. Sie zeigte den Eltern Spielplätze und kaufte mit ihnen ein Planschbecken. „Am Ende saßen alle drin und waren glücklich“, erzählt sie. Das habe viel Spaß gemacht.

Hilfe zur Selbsthilfe

Manchmal hilft sie Müttern und Vätern auch dabei, den Alltag zu strukturieren und wichtige Arbeiten im Haushalt zu erledigen. „Hilfe zur Selbsthilfe“ nennt Heike Frese das. Bei Behördengängen, Kinderarztbesuchen und Schulangelegenheiten unterstützt sie ebenfalls. Oft gehe es aber darum, eine Pause in die Familie zu holen.

Das Familienlotsen-Projekt richtet sich an Eltern mit kleinen Kindern und kann freiwillig in Anspruch genommen werden. Bei Claudia Zuchgan vom Familien- und Kinder-Servicebüro des Jugendamts melden sich häufig Alleinerziehende, die durch Arbeit, Kinder und familiäre Probleme stark belastet sind. Manchmal wüssten Eltern auch nicht, wie sie mit einem verhaltensauffälligen Kind umgehen sollten, erläutert Zuchgan. Immer häufiger stellt sie zudem Unsicherheit in Erziehungsfragen fest. Als mögliche Gründe nennt sie, dass es jungen Eltern an Vorbildern mangelt oder sie sich auf Tipps aus dem Internet verlassen, die dann nicht funktionieren. „Die Familien wünschen sich jemanden, der neutral und wertfrei ist.“

Lotsin für ein Jahr

Dann kommen Heike Frese und ihre zurzeit fünf aktiven Kolleginnen mit ihrem „Erfahrungskoffer“ ins Spiel. Manchmal sei ein Problem mit drei bis vier Besuchen und organisatorischen Tipps erledigt, berichtet die 57-Jährige. Meist bleibt die Lotsin aber für ein Jahr. Was in den Familien passiert, steht in keiner Akte. Dass sie unbürokratisch helfen kann, gefällt der Lotsin an ihrer ehrenamtlichen Arbeit besonders. „Man nimmt viel mit aus den Familien. Dafür schlägt mein Herz.“• Interessierte können sich unter Telefon 04431/8 52 62 bei Claudia Zuchgan melden.