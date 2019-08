Schierbrok Es gibt diese Aha-Momente am Ende einer Tour, wenn die Leute, mit denen Elisabeth Kühling unterwegs war, ihr zum Abschied sagen: „Hier ist es aber schön.“ Dann, so sagt die Gästeführerin, nehme sie selbst erst wahr, wie andere das empfinden, was für sie selbstverständlich geworden ist: wie vielfältig, interessant und zeigenswert die Gemeinde Ganderkesee ist.

Seit gut zehn Jahren führt Elisabeth Kühling interessierten Begleitern diese Vielfalt regelmäßig vor Augen: 2008 absolvierte sie die Ausbildung zur Gästeführerin, heute ist sie Sprecherin des zehnköpfigen Teams. Sie koordiniert die Treffen, bei denen unter anderem das Programm besprochen wird, und fungiert als Schnittstelle zwischen Rathaus und Gästeführern. Und sie arbeitet viele eigene Touren aus – akribisch, wissbegierig und mit großer Freude.

Die 65-Jährige muss sich viel anlesen, kennt nicht alles aus langjähriger Erfahrung, denn Ganderkesee ist ihre zweite Heimat: 1991 zog die gebürtige Niederrheinerin mit ihre Familie nach Schierbrok, wo ihr Mann Helmut eine Stelle bei der Volksbank übernahm. Die drei Söhne, 1984, 1985 und 1990 geboren, waren noch klein und Elisabeth Kühling kümmerte sich um die Familie. Über Kindergarten und Schule fand sie Kontakte und geriet schnell auf die ehrenamtliche Schiene. Sie gründete den Förderverein der Orientierungsstufe Bookholzberg mit und engagierte sich lange im Gemeindeelternrat. Als die Kinder groß waren, suchte sie neue Aufgaben – und fand sie im Gästeführerteam.

Jede neue Gästeführung oder Landpartie ist auch für Elisabeth Kühling selbst eine spannende Erfahrung. „Ich arbeite mich Punkt für Punkt vor“, schildert sie: Strecke ausarbeiten, Pausen einplanen, Informationen recherchieren, Wissen anlesen, möglichst noch die eine oder andere Anekdote herausfinden... „Vorher habe ich oft Panik, dass ich nicht genug weiß“, sagt sie, „hinterher habe ich gar nicht alles sagen können, was ich wusste.“

Viele ihrer Gäste kommen selber aus der Gemeinde, da könne es auch schon mal passieren, dass jemand Inhalte beisteuert, die sie gar nicht auf dem Zettel hatte. Auch das mache jede Gästeführung zu einer besonderen Erfahrung, erzählt Elisabeth Kühling. Spannend fand sie auch eine Kinderführung in Ganderkesee: „Da muss man ganz anders rangehen, um die Aufmerksamkeit hoch zu halten.“ Das würde sie gern häufiger machen. Aber auch sonst hat sie noch viele Ideen, wie und wofür sie ihre Begleiter begeistern kann – weil diese Gemeinde, in der sie heimisch geworden ist, so vielfältig ist.

Meine Lieblingstasse

„Diese Tasse zeigt die Amandus-Kapelle in meinem Heimatort Herongen am Niederrhein, direkt an der deutsch-niederländischen Grenze. Die Tasse hat meine Schwester gemacht, sie ist Keramikerin. Ich gehe damit gern gern durch den Garten und schaue mir die Beete an. Das versetzt mich in eine meditative Ruhe. Es ist schon die zweite Tasse dieser Art, die erste ist leider kaputt gegangen.“



Mein Lieblingsplatz

„Das ist der Steg unterhalb des Hohenkamp am Rethorner See. Wenn ich darauf stehe und über den See blicke, wirkt das wie eine Kraftquelle. Als ich mich einmal sehr geärgert habe, riet mir eine Freundin, den Ärger auf einen Zettel zu schreiben, den um einen Stein zu wickeln und in hohem Bogen in den See zu werfen. Das hat geholfen. Aber eigentlich freue ich mich jedes Mal, wenn ich hier bin.“

Dafür stehe ich nachts auf

„Ich freue ich mich über einen gesunden Schlaf und stehe nachts nur auf, wenn ich auf die Toilette muss. Wenn mich jemand mitten in der Nacht anrufen würde, weil er oder sie meine Hilfe braucht, jemand aus der Familie oder gute Freunde, dann wäre ich sofort da. Ansonsten aber wüsste ich nicht, wofür ich mitten in der Nacht aufstehen sollte. Dafür bin ich morgens früh wach und gehe dann gern durch den Garten.“

Das macht mir Freude

„Meine Familie! Wir haben super Kinder und Enkel und tolle Schwiegertöchter. Sie sind alle gut unterwegs und werden im Leben klarkommen. Am wichtigsten ist, dass sie alle glücklich sind. Auch mit meinen sechs Geschwistern verstehe ich mich gut, meine Mutter ist auch noch da. Wir sind eine große Familie und freuen uns immer, wenn wir uns sehen. Das schafft ein schönes Gefühl der Geborgenheit.“



Das macht mir Sorgen

„Im Moment sorge ich mich am meisten um Europa. Ich finde, wir alle müssen an Europa arbeiten und die Kleinstaaterei überwinden. Es ist wichtig, dass Europa weiter zusammenwächst und nicht auseinanderbricht. Darum halte ich den Brexit für katastrophal. Man muss doch erkennen, welche großen Chancen die Vielfalt in Europa und die Verschiedenartigkeit der Menschen bieten. Das dürfen wir nicht aufs Spiel setzen.“



Das mag ich an der NWZ

„Morgens lese ich gern die NWZ. Ich fange immer hinten an und blättere mich nach vorn durch. Den Lokalteil gucke ich mir länger an, das regionale Buch auch. Den Sport überblättere ich komplett. Wenn ich dann im Politikteil angekommen bin, freue ich mich über die gut recherchierten und geschriebenen Beiträge. Gerade die längeren Artikel behandeln ein Thema oft sehr fundiert, das finde ich gut.“