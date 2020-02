Schierbrok Aleksa, Mika und ihre Klassenkameraden aus der Musikklasse 6m des Gymnasiums Ganderkesee können sich noch gut an die Zeit erinnern, als der Wechsel von der Grund- an die weiterführende Schule anstand. „Ich hatte ein bisschen Angst“, bekannte Aleksa am Donnerstag in der Grundschule Schierbrok.

Dort war die 6m zu Besuch, um den Schierbroker Viertklässlern genau diese Unsicherheit – jedenfalls so gut es geht – zu nehmen. In Form einer Sternfahrt war der gesamte sechste Jahrgang des Gymnasiums ausgeschwärmt, um die Schule und ihre Angebote vorzustellen.

Aleksa und Mika, beide (noch) elf Jahre alt, waren in der 6m zuvor dazu auserkoren worden, die kleine Vorstellungsrunde in der Aula zu leiten. Rund vier bis fünf Unterrichtsstunden lang hatte die Musikklasse an ihrer Präsentation gefeilt. Wie dieser Prozess aussah, stellten fünf Schülerinnen und Aleksa in der Rolle der Lehrerin nun nach. Schließlich hatten sich die Sechstklässler genau überlegen müssen, was am Gymnasium an Neuem auf die Fünftklässler zukommt.

Eingehen wollten sie unter anderem auf Förderkurse, die Pausenaktivitäten, neue Fächer und den Vertrauenslehrer. Auch was es mit den Musikklassen auf sich hat, wollten sie erklären – und demonstrieren.

Einen guten Einblick gewährte den Schierbroker Schülern ein Kurzfilm, in dem sich die Klasse 6m vorstellte. Produziert hatten ihn die Sechstklässler als Bewerbungsvideo für die TV-Show „Die beste Klasse Deutschlands“. Aber auch eine kurze Live-Darbietung von vier Klarinettistinnen gab es.

Zum Abschluss hatten die Grundschüler noch Zeit, ihre Fragen an die Gymnasiasten zu stellen: „Was macht ihr in den Pausen?“, „Ihr habt doch einen Kiosk, oder?“ und „Gibt es auch eine Theater-AG?“ Auch die Online-Plattform „IServ“ interessierte die Viertklässler – genau wie die Größe des Fußballplatzes auf dem Schulhof des Gymnasiums.

Dass der Wechsel an die neue Schule nicht nur mit Unsicherheiten verbunden war, sondern auch Selbstbewusstsein gebracht hat, beschrieb Mika: „Man fühlte sich irgendwie größer und eigenständiger“, erinnert sich der Elfjährige an seine Zeit als „Neuer“ am Gymnasium.