Siraha /Sandkrug Die Eine-Welt-Gruppe hat bis jetzt 610 Euro als Spende für die Flutgeschädigten in dem südasiatischen Staat Nepal erhalten. „Davon konnten 20 sehr arme Familien mit den Grundnahrungsmitteln wie Reis, Linsen, Öl, Tee und etwas Zucker versorgt werden“, berichtet die Sandkrugerin Cordula Rau.

Große Teile der Lebensmittelvorräte der Menschen in der Region um Siraha und Kathmandu waren Mitte Juli nach außergewöhnlich langen Regenfällen und einem Erdbeben der Stärke 4,8 auf der Richter-Skala zerstört worden. „Alles ist nass geworden, da die einfachen Lehmstroh-Hütten bei dem Starkregen einfach zusammengebrochen sind“, berichtet Cordula Rau, die engen Kontakt hält. „Ein großes Dankeschön an die Spender!“

Im Oktober gibt es eine 25-Jahr-Feier zum Bestehen des Gehörlosenzentrums, das der Leiter Ganga Ram Yadav mit Spenden der Eine-Welt-Gruppe aufgebaut hat. Cordula Rau besucht aus diesem Anlass erneut das Land und wird im November einen Vortrag über die Projekte in Nepal halten. Geplant sind Besuche bei Geeta Manandhar in Kathmandu und Suman Dahal im Gesundheitszentrum in Tarahara, das noch weiter im Südosten liegt als Siraha.