Spasche „Es ist schon krass, dass für die Produktion eines Smartphones 13 000 Liter Wasser benötigt werden“, sagt Justus Willborn. „Ich wusste zwar schon, dass es viel ist, aber nicht, dass es so viel ist.“ Der 14-Jährige Schüler besucht die Klasse 8 a auf der Privatschule Gut Spascher Sand. Mit seinen Mitschülern lernt er am Projekttag „Fit für mein Leben“ der Edeka-Stiftung einiges über seinen Alltag.

So sollen die Schüler für eine ausgewogene Ernährung, ausreichend Bewegung sowie die Verantwortung für sich selbst und ihre Umwelt sensibilisiert werden. Initiator des Projekts ist Oliver Einemann vom Edeka Einemann in Wildeshausen. „Wir unterstützen schon seit vier Jahren den Kindergarten auf Gut Spascher Sand beim Projekt ,Kids für Gemüse’. Darum habe ich angefragt, ob Interesse an diesem Projekttag besteht“, sagt er. „Es ist wichtig, dass die nachfolgende Generation weiß, wo die Lebensmittel herkommen.“

Passt zur Farmschule

Und das Interesse war sofort da. „Es passt ins Grundkonzept unserer Farmschule, in der die Kinder unter anderem Pflanzen ziehen, ernten und beispielsweise für unsere Mittagessen verarbeiten“, sagt Schulleiterin Christiane Meyerjürgens. Da der Unterricht der fünften und sechsten Klasse komplett in der Farmschule stattfindet, habe man sich dafür entschieden, den Projekttag „Fit für mein Leben“ quasi als Fortführung mit den Klassen 7 a, 8 a und 8 b durchzuführen.

Dabei beschäftigen sich die Schüler unter der Leitung der Referenten Christoph und Martin Lühr nach einem gemeinsamen Frühstück zunächst mit ausgewogener Ernährung und im weiteren Tagesverlauf auch mit komplexen Umweltthemen, beispielhaft dargestellt an den Inhalten „Nachhaltige Fischerei“, „Ressourcenverbrauch“ und „Wasserfußabdruck“ – unterbrochen von Bewegungspausen und gemeinsamem Kochen.

Begeistert vom Projekt

Klassenlehrer Oliver Lohrmann ist jedenfalls begeistert vom Projekt, bei dessen Entwicklung Pädagogen, Vertreter der Naturschutzorganisation WWF und Ernährungsexperten mitwirkten und das Teil von „In Form – Deutschlands Initiative für gesunde Ernährung und mehr Bewegung“ ist, das von den Bundesministerien für Ernährung, Landwirtschaft und Gesundheit getragen wird. „Wir hatten echt Glück“, so Lohrmann. „Das Material ist gut aufbereitet, sehr lehrreich – und es ist eine gute Mischung aus Theorie und viel Praxis.“

Die Schüler sehen das ähnlich. „Ich finde das Projekt gut“, sagte die 13-jährige Paula Ficks aus der Klasse 8 a. „Es ist nicht langweilig, sondern eher lustig gestaltet.“ Außerdem habe sie zum Beispiel für sich mitgenommen, mehr darauf zu achten, gute Lebensmittel und in Maßen zu essen. „Das Projekt war eine gute Abwechslung zum Unterricht und sehr lehrreich“, pflichtet Justus Willborn seiner Klassenkameradin bei. Auch er möchte seine Ernährungsgewohnheiten umstellen: „Ich hatte das zwar eh schon vor, aber ich werde jetzt deutlich weniger Fast Food essen.“