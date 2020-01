Streekermoor Bauzäune, Minibagger, Spaten und Schaufeln: Auf dem Gelände des Grundschulstandorts Streekermoor haben die Arbeiten am neuen Vorplatz begonnen. Der Haupteingang wird weg vom Schulweg in Blickrichtung Wendehammer verlegt und barrierefrei gestaltet. Die neue Tür öffnet künftig elektrisch nach Bedienen eines Tasters. „Wir zentrieren alles und bringen den Eingang weg vom Verkehr“, erklärt Architekt Tim Bruns die Maßnahme. Auch genügend Fluchtwege – ein Kritikpunkt aus Reihen der Elternvertretung – seien dann vorhanden, ist er überzeugt.

Die mit den Arbeiten betraute Firma Quathamer wird auch ein Rigolensystem in den Boden einbringen. Dadurch soll ein besseres Versickern des Regenwassers erreicht werden – ein Thema, das angesichts der Starkregenereignisse immer mehr an Bedeutung gewinnt. Neue Unterstände für Fahrräder sind ebenfalls eingeplant, selbst an den Standplatz für die Weihnachtstanne, die die Dorfgemeinschaft Streekermoor hier traditionell aufstellt, ist gedacht worden.

Ziel: Moderne Schule

„Der Standort bekommt mit der Maßnahme alles, was eine moderne Schule braucht“, verspricht Bürgermeister Christian Pundt. Er betont das nicht ohne Grund. Seit Jahren gibt es immer wieder Diskussionen um den Standort, obwohl der Gemeinderat sich vor sieben Jahren mit einem einstimmigen Beschluss festlegte.

Das hat historische Gründe. Von Ende der 1970er bis Ende der 80er Jahre, so steht es in einem Rückblick der Schule, drohte immer wieder die Auflösung. Elternproteste und Unterschriftensammlungen sorgten 1987 für eine Entscheidung, die der Schule den Erhalt vorerst garantierte. Zwei weitere Klassenräume wurden angebaut und 1991 fertiggestellt. 2011 feierte die Grundschule und ehemalige Volksschule ihren 100. Geburtstag. Damals scheiterte auch die Neubesetzung der Rektorenstelle. Nach einer langen Hängepartie beschloss 2013 der Hatter Rat, die bis dato eigenständige Schule zur Außenstelle der Grundschule Sandkrug zu machen. Dagegen stimmte damals nur die „Bürgerfrische“.

Es hakt im Alltag

Mit seinem Beschluss vom März 2013 hat der Rat die Zielvorgabe formuliert, trotz der Zusammenlegung solle die Eigenständigkeit der Grundschule Streekermoor erhalten bleiben. De facto bedeutet das, dass seitdem Schuleinzugsgrenzen nicht verändert werden, es kein zentrales Schulsekretariat und Budget gibt und auch das Programm der Schulen nicht zu einem Ganzen verschmolzen ist. Was der Rat damals bezwecken wollte, war ein Signal an die Eltern und Lehrer als Bekenntnis zum Standort. Aber im Grunde führte er dazu, dass es im Alltag immer wieder hakt. „Die Bedingungen sind in den Kinderschuhen stecken geblieben“, sagt Jan Glander, der als Rektor beide Schulen leiten soll. Die in den Anfängen steckengebliebene Zusammenführung raube viel Energie und Zeit. Als nur ein Beispiel von vielen nennt er das Rechnungswesen. Da es kein einheitliches Budget gebe, müssten Abrechnungen intern hin und her geschickt werden. „Ein einziges Kuddelmuddel“.

Problem Eigenständigkeit

Streekermoors Eigenständigkeit sei ein „Bonbon und vielleicht ein Fehler gewesen“, meint Volker Westerkamp, beratendes Mitglied im Schulausschuss. Mit dem Abstand von sieben Jahren sehen das auch damalige Ratsmitglieder ähnlich. „Wir waren vielleicht naiv, was den eigenständigen Charakter der Streekermoorer Schule betrifft“, so Michael Stegmann, heute FHL, damals Bürgerfrische. Susann Kügler (Grüne) meint, „wir haben das vielleicht zu rosig gesehen, es lief doch so gut.“

Positive Signale

Weitgehend einig sind sich Politik, Verwaltung und Schule heute, dass eine neue Entscheidung getroffen werden muss. Deshalb soll auf der nächsten Schulausschusssitzung am 12. März beraten werden, ob die Gemeinde einen Antrag bei der Landesschulbehörde stellt, der den Schulstandort Streekermoor wieder eigenständig machen würde. Der Knackpunkt dabei sind, trotz positiver Signale aus der Schulbehörde, die prognostizierten Schülerzahlen der nächsten zehn Jahre. Es wird knapp, aber es könnte reichen, so der Eindruck, den die von der Verwaltung vorgelegten Zahlen hinterlassen.

Eine Umsetzung könnte frühestens zum Schuljahr 2021/2022 erfolgen. Lehrkräfte müssten versetzt werden, eine Schulleiterstelle müsste in den Stellenplan des Landes aufgenommen und anschließend ausgeschrieben werden. Die neue Schule hätte dann ein eigenständiges Schulkonzept zu erarbeiten.

Mittelpunkt des Dorfes

Sein Kollegium fordere bis Ende 2020 Arbeitsbedingungen, die eine pädagogische Arbeit dauerhaft möglich machten, unterstreicht Glander die Dringlichkeit. Es müsse aber auch die Frage beantwortet werden: „Was ist, wenn die Schulbehörde ablehnt?“

Man brauche unbedingt realistische Zahlen, die eine wirkliche Chance auf eine Schulgründung gebe, meint Ilan Harde (FDP) zu dem Thema. Bernhard Collin (CDU), dessen Fraktion wie die FDP eigene Berechnungen angestellt hat, unterstreicht: „Die Schule ist der Mittelpunkt unseres Dorfes und ihr Erhalt unser vorderstes Ziel.“ Optimistisch ist Nicole Angele, Vertreterin des Gemeindeschulelternrats im Ausschuss. „Ich und viele Eltern glauben, daran, dass wir es hinbekommen können.“