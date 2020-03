Grundschulstandort: Wird Streekermoor eigenständig?

Streekermoor Während zurzeit die Arbeiten an der Neugestaltung des Schulgeländes in Streekermoor sichtbar vorangehen, beraten die Ratsfraktionen am kommenden Donnerstag über die Frage einer Neugründung der Grundschule Streekermoor. Hintergrund sind die organisatorischen Schwierigkeiten, die sich im Laufe der vergangenen Jahre ergeben haben, in denen der Standort Streekermoor nicht selbstständig, sondern der Grundschule Sandkrug zugeordnet worden war.

Die bisherigen Beratungen im Schulausschuss haben bereits gezeigt, dass eine weitgehende Einigkeit zwischen Politik und Verwaltung darüber besteht, einen Antrag bei der Landesschulbehörde zu stellen, der den Schulstandort am Schulweg in Streekermoor wieder völlig eigenständig machte. Die Gemeindeverwaltung hat für den angestrebten Beschluss auf Anregungen der Fraktionen noch folgende Änderungen an den zu erwartenden Schülerzahlen vorgenommen.

• Kinder pro Familie: Beim Hinzurechnen des neuen Baugebietes am Mühlenweg wurde ursprünglich der bundesweite Durchschnitt berechnet. Laut statistischem Bundesamt leben in Deutschland 11 440 000 Familien und 13 171 000 minderjährige Kinder – ergibt 1,15 Kinder pro Familie.

In der jetzt überarbeiteten Version wird die Prognose für das Baugebiet Mühlenweg auf 1,23 minderjährige Kinder pro Familie erhöht. Diese Zahl sei vom Landesamt für Statistik bekanntgegeben und gelte für Niedersachsen, heißt es aus dem Rathaus.

• Inklusionskinder: Die Gemeinde Hatten hält aktuell 13 Inklusionsplätze – davon vier in Kirchhatten – vor. Diese dürfen bei der Berechnung der Schülerzahlen nicht berücksichtigt werden. Wie von Bürgermeister Christian Pundt in der vorigen Sitzung angemerkt, wird die Landesschulbehörde dennoch auf diese Zahl hingewiesen und darauf, dass es dadurch zu einer weiteren Erhöhung der tatsächlichen Zügigkeit kommen kann.

Öffentliche Sitzung erst ab 18.30 Uhr Der Schul-, Bildungs- und Kulturausschuss tagt am Donnerstag, 12. März, 18.30 Uhr im Rathaus (Ratssaal), Hauptstraße 21. Die ungewöhnlich späte Anfangszeit hängt damit zusammen, dass die Sitzung mit nichtöffentlichen Beratungen beginnt.

Die Landesschulbehörde hat bereits signalisiert, einen Antrag aus Hatten schulfachlich positiv zu begleiten. Fazit: Alles andere als eine Beschlussempfehlung an den Rat, sich für eine eigenständige Grundschule in Streekermoor auszusprechen, wäre am Donnerstag eine große Überraschung.