Streekermoor Die Spielgeräte auf dem ehemaligen Spielplatz am Pappelweg sind seit mehr als einem Jahr abmontiert. Hier, auf dem 602 Quadratmeter großen Gelände, soll nun ein Biotop für Pflanzen, Insekten, Vogel- und Amphibienwelt entstehen. Der Beginn der Umbauarbeiten werde kurzfristig erfolgen, meldet die Verwaltung, und bis Ende Juni 2019 abgeschlossen sein.

Kinder längst erwachsen

Der Spielplatz an der Pappelallee existierte mehr als 30 Jahre lang. Doch die Kinder, die hier gespielt haben, sind längst erwachsen und weggezogen. 2017 kam die Gemeinde zu dem Ergebnis, dass die Spielplatznutzungszahlen zu gering sind und es außerdem ausreichend und schnell erreichbare Alternativen in der Nähe gibt.. Im Oktober 2018 wurde seitens der NBank ein Förderbescheid für die Umgestaltung des ehemaligen Kinderspielplatzes Pappelallee genehmigt. Antragsteller war in Absprache mit der Gemeinde der Nabu Hatten.

Nach der Ausschreibung beläuft sich die Fördersumme auf 18 222,53 Euro. Das Geld kommt aus einem Förderprogramm des Niedersächsischen Umweltministeriums, das das Programm „Förderung der biologischen Vielfalt in Städten und Dörfern“ für 2017 und 2018 aufgelegt hatte.

Geplant ist ein Rundgang, der einen zwei Meter breiten barrierefreien Zugang und das Durchqueren der eingezäunten Fläche ermöglicht. Der Großteil der Bäume – darunter ein Walnussbaum und mehrere Linden – soll erhalten bleiben. Neu angepflanzte Sträucher, zum Teil auch mit essbaren Früchten, bilden die Grundlage für einen Naschgarten der außerdem alten Obstbäumen (Apfel, Birne, Kirschpflaume) Platz gibt.

Weitere Maßnahmen: Der Nabu legt eine Wildblumenwiese mit seiner Blumenmischung „Hatter Bienenweide“ an. Es gibt ein Sandmagerbiotop mit Feldsteinen, und Wildstauden werden unter Bäumen und in Randbereichen des Weges angepflanzt.

Ein naturnah gestalteter Teich mit flachen Uferböschungen soll Amphibien einen idealen Lebensraum geben. Eine Wildbienennisthilfe aus Falzziegel, Schilfhalmen, Lehmwand und Eichenholz bietet Insekten ein Quartier. Gleiches gilt für einen Hummelkasten. Gedacht ist auch an Nistkästen für Vögel (Höhlen- und Halbhöhlenbrüter) sowie Zwergfledermäuse.

QR-Code führt zum Nabu

Für Besucher gibt es Sitzbänke mit Tischen zur Erholung und zum Beobachten der Tiere und Pflanzen. Eine Hinweistafel mit Fotos und Erklärungen – mit QR-Code zur Verlinkung zur entsprechenden Website des Nabu Hatten – ist geplant. Ein Schaukasten informiert über die Früchte und Blätter der Bäume und Sträucher auf dem Gelände.

Bürgermeister Christian Pundts Fazit: „Wir schaffen hier ein naturnahes Lebensraummosaik mit hoher heimischer Pflanzen- und Tiervielfalt. Zugleich ist der attraktive Garten auf Besucher ausgerichtet und trägt zur Umweltbildung bei.“