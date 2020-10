Natur erleben in der Gemeinde Hatten: Sandkruger Kinder restaurieren ihr Sofa im Wald

Sandkrug Die Evangelische Kindertagesstätte Roseggerstraße hat mit dem Restaurieren ihres Waldsofas begonnen. „Die Sitzgelegenheit aus mehreren Astschichten muss unbedingt erneuert werden, um hier weiter in gemütlicher Runde gemeinsam picknicken und pausieren zu können“, sagt Leiter Jan Großhennig.

Zweimal pro Woche ist das Waldsofa Treffpunkt für Kinder und Mitarbeiter der Kita, wenn jeweils eine Gruppe von 24 Mädchen und Jungen in den nahe gelegenen Wald an der Bahnhofstraße geht. Bei den Aktionen gehe es um das Miteinander, das gemeinsame Erleben in der Natur und sinnliche Wahrnehmungserfahrungen, so Großhennig. Interessierte Eltern und Kinder, die mehr über diese Aktion, das offene Konzept der Sandkruger Kita oder das integrative Konzept erfahren wollten, könnten sich telefonisch melden und Besichtigungstermine vereinbaren.

Anmeldeschluss für das August 2021 beginnende Kitajahr ist am 1. November. Das Elternportal der Gemeinde gibt einen Überblick über die Betreuungsangebote der zehn Einrichtungen.