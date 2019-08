Wardenburg Wie stelle ich mich vor? Wen begrüße ich in größerer Runde zuerst? Welche Kleidung ist angemessen? Das waren nur einige der vielen Themen, die Dozent Rolf van Rüschen im „Knigge-Kursus für Auszubildende“ ansprach. Das Ausbildungsnetzwerk Wardenburg hatte die Schulung in Kooperation mit der Volkshochschule am Freitag – dem zweiten Arbeitstag der neuen Azubis in den Wardenburger Firmen – unter dem Motto „Wie überlebe ich die ersten 100 Tage im Betrieb?“ angeboten.

Insbesondere die Tipps des Profis zum Telefonieren mit Kunden kamen bei den jungen Leuten gut an, denn das offizielle Telefonat mit Fremden ist für viele direkt nach der Schulzeit eine völlig neue Situation. Aber auch Carolin Punke fand insbesondere dieses Thema aufschlussreich. Die 28-jährige Mutter zweier Kinder steht schon im Berufsleben, absolviert jetzt eine Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement bei PHL. „Am Telefon gezielt zu fragen, wer der richtige Ansprechpartner in einer Firma zu einem bestimmten Thema ist, war ein Tipp, den ich für mich persönlich mitnehme“, gibt sie ein Beispiel. Und auch für Max Wahrenberg – er lernt Groß- und Außenhandelskaufmann bei X-CEN-TEK – war das Thema Umgangsformen am Telefon besonders interessant.

Akram Afghan ist bereits im zweiten Lehrjahr zum Metallbauer bei der Firma Schütte. „Für mich waren viele der Themen bereits Alltag“, so sein Feedback nach dem Kursus. „Aber insbesondere die Tipps zum Umgang im Kundengespräch waren sehr hilfreich.“

„Fordert Wissen ein, stellt Fragen“, gab van Rüschen den Azubis mit auf den Weg. Ein Ratschlag, den Collien Rother nur bestätigen kann. Er hat – bevor er nun eine Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik bei X-CEN-TEK begonnen hat – schon zwei Wochen als Aushilfe dort gearbeitet. „Ich hatte dort einen guten Einstieg, habe viele Fragen gestellt und gemerkt, dass das tatsächlich gut ankommt.“

Auch die Körperhaltung sei wichtig in der Kommunikation, betonte der Dozent. „Ich fand es interessant, dass man aufpassen soll, sich nicht zu sehr zurückzunehmen, sondern selbstbewusst auf die Kollegen zugehen soll“, zieht Leon Meyer – Auszubildender zur Fachkraft für Lagerlogistik bei PHL – Bilanz. „Für mich war vieles eine Bestätigung. Ich werde auf jeden Fall jetzt noch sicherer in die Firma gehen als vorher“, sagt sein Kollege Alessandro Hölker, der bei PHL Berufskraftfahrer lernt.

Einen echten „Knigge“ brauchten die jungen Leute eigentlich nicht, bescheinigt Rolf van Rüschen den Azubis gute Umgangsformen. „Die meisten Jugendlichen wissen sich zu kleiden, sie sind gepflegt und höflich“, betont er. Allerdings: „Kommunikationsstark sind sie überwiegend nicht. Das liegt vermutlich an den sozialen Medien“, ist seine Erfahrung. „Auf andere zuzugehen, ein Gespräch anzufangen und verschlossenere Menschen zu ’knacken’ – das müssen sie lernen.“

Im Anschluss an den Kursus hatte das Ausbildungsnetzwerk die neuen Azubis zu einem ersten Netzwerktreffen ins Rathaus eingeladen. Rund 30 junge Leute und ihrer Ausbilder kamen hier am Freitagmittag zusammen.