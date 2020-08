Einschulung: Kein Singen und kein Eltern-Café

Wardenburg Anders als in all den Jahren zuvor begrüßen die vier Grundschulen in der Gemeinde Wardenburg am kommenden Samstag, 29. August, ihre ABC-Schützen. Die diesjährigen Corona-Auflagen geben den Einschulungsfeiern ein etwas anderes Gesicht: Keine große Feier mit allen Schulanfängern, kein Gottesdienst, kein Singen, kein Kaffee und Kuchen für die Eltern.

Die Grundschule (GS) Wardenburg erwartet am Samstag 53 Mädchen und Jungen. Das sind zwei weniger als im vergangenen Jahr. „Dennoch bleiben wir dreizügig“, sagt Schulleiterin Stefanie Dogs. Für alle drei Klassen gibt es auf dem Schulhof ab 9.30 Uhr jeweils eine eigene Einschulungsfeier von 45 Minuten. Pastorin Imke Gießing von der evangelischen Kirchengemeinde und Pastoralreferentin Susanne Duesmann von der katholischen werden den Erstklässlern ihren Segen spenden. „Und dann haben die vierten Klassen noch eine Kleinigkeit vorbereitet“, kündigt Dogs an. Um Abstände einhalten zu können, darf jeder ABC-Schütze vier Familienmitglieder mitbringen. „Bei Regen gehen wir in die Aula“, so Dogs.

• Gs Achternmeer

27 Kinder (Vorjahr 28) in zwei Klassen werden in der Grundschule Achternmeer eingeschult. Auch hier bekommt jede Klasse ihre eigene Feier in der geräumigen Aula. Für die 1a geht es um 9 Uhr los, für die 1b um 10.30 Uhr. Auch hier wird die Teilnehmerzahl begrenzt. Es dürfen pro Kind nur vier Familienmitglieder teilnehmen und zusammensitzen. „Ein Catering ist leider nicht erlaubt“, bedauert Schulleiterin Luise Ahlrichs. Dafür werde es eine einstudierte Überraschung geben.

• GS Hundsmühlen

42 Mädchen und Jungen, also zehn weniger als noch 2019, ziehen neu in die Grundschule Hundsmühlen ein. Damit ist sie in diesem Jahr zweizügig. Wäre dieser Jahrgang dreizügig geworden, hätte noch ein dritter Klassencontainer aufgestellt werden müssen. Ab 9 Uhr feiert die 1a ihre Einschulung, ab 11 Uhr die 1b in der Turnhalle. „Teilnehmen dürfen nur Eltern und Geschwisterkinder“, sagt Schulleiterin Christina Tillmann-Schreiber. Sie verspricht „kleine Showeinlagen“. Im Anschluss an die Begrüßung können Eltern Buchpatenschaften für die Schulbücherei abschließen.

• Gs Hohenfelde

In der kleinsten Schule der Gemeinde, der Grundschule Hohenfelde, werden zwölf neue Schüler in der Eingangsstufe erwartet. Damit erhöht sich die Schülerzahl auf insgesamt 56. Pro Kind dürfen ab 9.30 Uhr nur zwei weitere Familienmitglieder teilnehmen. „Die älteren Kinder der Eingangsstufe sind ebenfalls da und zeigen ihren Paten die Schule. Anschließend gibt es eine kurze Unterrichtsstunde“, erklärt die kommissarische Schulleiterin Janina Hanken. Gefeiert wird draußen. „Wir haben schon allen Eltern gesagt, dass sie vorsichtshalber Regenschirme und -jacken mitbringen sollen.“