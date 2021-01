Lernen: VHS Wardenburg und Hatten: Neue Kurse und Formate

Wardenburg /Hatten 185 Kurse, darunter bewährte, aber auch 40 neue Angebote – das ist in Kurzform das aktuelle Programm der Volkshochschule an den Standorten in Wardenburg und Hatten. Mit der Umstellung auf Online-Formate, wo dies möglich und sinnvoll ist, setzt die VHS sowohl auf die Gesundheit der Kursteilnehmenden als auch auf größtmögliche Planungssicherheit in Coronazeiten.

Nachhaltige Entwicklung

Das aktuelle Schwerpunktthema der VHS, #17ZIELE für nachhaltige Entwicklung, unterstützt die Global Goals der Vereinten Nationen, die weltweit eine nachhaltige Entwicklung auf ökonomischer, sozialer und ökologischer Ebene anstreben. Neben verschiedenen Vorträgen unter Nachhaltigkeits-Gesichtspunkten am Standort Oldenburg wird auch bei einem Volkslieder-Nachmittag mit Sybille Gimon die Nachhaltigkeit im Mittelpunkt stehen (18. Juni, Kirchhatten). Zwar nicht unter dem Schwerpunktthema, aber trotzdem nachhaltig ist das Thema Garten. Auch hier gibt es einige neue Kurse, etwa „Gemüse selber anbauen“ (7. Mai, Hatten).

Das Titelbild des neuen VHS-Katalogs BILD: VHS Das Titelbild des neuen VHS-Katalogs BILD: VHS Wissenswertes zum aktuellen Kursangebot der VHS Der offizielle Semesterstart ist am 1. Februar. Welche Angebote dann tatsächlich realisiert werden können, muss sich kurzfristig zeigen. Anmeldungen sind möglich unter Telefon 04407/71475-0 in der VHS Wardenburg, Patenbergsweg 7. Das gesamte Semesterprogramm ist bereits online einzusehen: Der Talentcampus ist ein kostenloses Ferienbildungsangebot des Deutschen Volkshochschul-Verbandes, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziert wird. Es richtet sich an Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 14 Jahren. Ob und in welchem Umfang der Kursbetrieb coronabedingt realisiert werden kann, wird noch entschieden. Kurse, für die es sinnvoll erscheint, werden möglichst auf Online-Formate umgestellt. Die Anzahl der Plätze ist weiterhin reduziert. Die Hygienemaßnahmen werden regelmäßig der jeweiligen aktuellen Lage angepasst. Das Schwerpunktthema #17ZIELE für nachhaltige Entwicklung“ unterstützt eine Bewegung der Vereinten Nationen, die weltweit eine nachhaltige Entwicklung auf ökonomischer, sozialer und ökologischer Ebene anstreben. vhs-ol.de/rogramm-2 vhs-ol.de/programm-2 www.17ziele.de

VHS für Jugendliche

Die „Junge VHS“ wird sich mit ihrem Talentcampus für Kinder und Jugendliche (zehn bis 14 Jahre) in drei Projektwochen ebenfalls nachhaltigen Themen widmen: Zum Stichwort „Mode“ schauen die Jugendlichen genau, wo ihre Kleidung herkommt (6. bis 10. April, Sandkrug). Im Projekt „Bienen und Insekten“ sind die jungen Forscher allem auf der Spur, was in der Natur fliegt und krabbelt (23. bis 27. August, Kirchhatten). Und das Thema „Schatzsucher und Artenschützer“ spricht Jugendliche an, die durch den Wald streifen möchten (25. bis 29. Oktober, Wardenburg).

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Corona-Update für den Nordwesten Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Fit für die Präsenz im Berufsleben machen zwei neue Kurse: „Mensch ärger dich nicht“ zeigt, wie schwierige Situationen, Gespräche und Konflikte gemeistert werden können (4. Mai, Kirchhatten). „Ready, steady, go“ richtet sich an alle, die mehr „Bühnenpräsenz“ in ihren Alltag integrieren möchten und Spaß am Improvisieren haben (24./25. April, Wardenburg). Eine Vortragsreihe zur Burnout- und Stressprävention findet sowohl in Hatten als auch in Wardenburg statt.

Ob im beruflichen Alltag oder im Privatleben – immer mal wieder gibt es Situationen, in denen die Chemie zum Gegenüber nicht stimmt. Wie es sich damit umgehen lässt, erfahren Interessierte in dem Kursus „Authentisches Mitteilen im Alltag“ (15. April, Wardenburg).

Wer sich den Menschen lieber durch den Sucher einer Kamera nähert, kommt ebenfalls auf seine Kosten: Das neue VHS-Programm beinhaltet auch einen Kursus „Porträtfotografie“ (ab 28. Mai, Hatten).

Kreative Kurse

Ein neues Angebot gibt es auch aus der Kreativwerkstatt: Im Maltreff können die Teilnehmenden verschiedene Techniken und Materialien ausprobieren. Er startet am 20. April in Wardenburg. Wie wird aus der Schlagjeans eine Bootcut-Jeans? Das ist nur eines von vielen Beispielen, wie Kleidungsstücke beim „Upcycling“ in der Änderungsschneiderei umgewandelt werden können (ab 4. März, Sandkrug). Schritt für Schritt zum ersten selbstgenähten Kleidungsstück geht es im Nähprojekt, das am 15. April beginnt (Sandkrug).