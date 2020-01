Wardenburg /Hatten „Zukunft beginnt heute. Weiterdenken. Neudenken. Umdenken.“, so heißt das Motto der Volkshochschule (VHS) in diesem Jahr. Wie breitgefächert dieses Thema ist, zeigt das aktuelle Programm der VHS Hatten + Wardenburg, das am Dienstag in den Räumen der VHS am Glockenturm in Wardenburg vorgestellt wurde.

Während das Programm der VHS in Wardenburg überwiegend von Umweltthemen, Kunst und Kultur sowie Angeboten für die junge Generation geprägt ist, präsentiert sich die VHS Hatten stark in Bereichen wie Sprachen und Ernährung (siehe Seite 41).

Neu: Origami

Neben bewährten Kursen und Dozenten wartet die VHS auch mit einigen Neuerungen auf. Wie sich ein flaches Blatt Papier in ein dreidimensionales Objekt verwandelt, zeigt etwa die Dozentin Renate Britz erstmals in dem Kursus „Origami – Was steckt im Papier?“ Schritt für Schritt erklärt sie die Technik des Papierfaltens (ab 6. Februar). Auf zwei Lesungen können sich die Wardenburger ebenfalls freuen: Einen Crash-Kursus in Sachen „Man selbst sein“ verspricht Agapi. Sie kommt aus der Werbung, war Inhaberin einer Grafik-Design-Agentur und kennt die besten Tipps, um sich optimal zu präsentieren (24. April).

Ein unterhaltsames, vergnügliches, aber auch nachdenkliches Potpourri mit Texten von Erich Kästner bis zu Ephraim Kishon bietet der Autor Jörg Pankratz aus Ganderkesee, der die Texte zum Leben erweckt und ihnen damit einen fast hörspielartigen Charakter verleiht (17. April). Kreative Köpfe können sich schon auf den Sommer freuen: Bereits zum 16. Mal bietet die VHS in Zusammenarbeit mit dem Ziegeleimuseum die Sommerakademie an. Gertje Kollmann leitet das Seminar zum Thema Acrylmalerei (20. bis 24. Juli), Christa Müller leitet die Kurse zur Steinbildhauerei (20. bis 24. Juli sowie 27. bis 31. Juli).

Praxistipps zur Gartengestaltung gibt die Diplom-Biologin Kerstin Fischer in ihren Vorträgen „Naturgarten für Einsteiger“ und „Hecken im Naturgarten“ (VHS Wardenburg, 26. März und 7. Mai). Passend dazu bietet Sandra Bischoff den Vortrag „Insekten retten“ an. Wie kann jeder Einzelne dem Insektenschwund entgegenwirken? Was brauchen die nützlichen Kleinlebewesen, um sich wohlzufühlen? Das und noch mehr erzählt die Dozentin am 14. Mai. Wer sich intensiver mit dem Thema Feinstaubbelastung auseinandersetzen möchte, kann unter Anleitung von Markus Jerominek selber einen Feinstaub-Sensor bauen (7. März).

Junge Volkshochschule

Mit der „jungen Volkshochschule“ wendet sich das Programmangebot mehr und mehr auch an die Bedürfnisse von Schülern. Word und Power Point für Einsteiger ist einer der Kurse, der junge Menschen fit macht für die Anforderungen in Schule und Beruf. Er richtet sich an Zehn- bis 16-Jährige und wird sowohl in den Oster- als auch in den Sommerferien angeboten (30. März bis 1. April sowie 20. bis 22. Juli). Das Glück der Erde können die Teilnehmer im Kursus „Reitspaß für Einsteiger“ erleben. Er richtet sich an Kinder und Jugendliche zwischen acht und 15 Jahren (ab 20. April).

Die ältere Generation im Blick hat der Kursus „Selbstverteidigung 50+“. Hier erfahren Senioren, wie sie brenzlige Situationen vermeiden und sich gegen Übergriffe wehren – und zwar mit einfachen Techniken und Alltagsgegenständen (ab 12. Februar).

Das gesamte Programm: