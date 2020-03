Waldschule: Hatten schickt Wardenburg Antrag

Wardenburg /Hatten Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Dieses Sprichwort trifft sicherlich auf einen Antrag zu, den die Gemeinde Hatten an die Gemeinde Wardenburg gestellt hat. Beraten werden sollte er eigentlich auf der Finanzausschusssitzung am vergangenen Mittwoch, die aber wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden musste.

In dem Antrag, den Hattens Bürgermeister Christian Pundt bereits im April 2019 an seine damalige Kollegin Martina Noske geschickt hatte, wird um eine Kostenbeteiligung an der Erweiterung der Waldschule Hatten gebeten. Der Hatter Verwaltungschef argumentiert: Die verschiedenen Baumaßnahmen werden notwendig durch die stetig steigende Anzahl von Schülerinnen und Schülern aus der Gemeinde Wardenburg.

Und in der Tat: Ungewöhnlich viele Schüler aus Wardenburg besuchen die in Sandkrug ansässige Oberschule, obwohl am Standort Wardenburg die Integrierte Gesamtschule (IGS) in Trägerschaft des Landkreises existiert. Betrug der Anteil der Schüler aus Wardenburg im ersten Halbjahr 2011 noch 8,1 Prozent, so waren es Anfang 2019 bereits 39,7 Prozent, wie Pundt in seinem Schreiben darstellt.

Mit Kosten von insgesamt 4,55 Millionen (Mio.) Euro rechnet Hatten für die notwendige Erweiterung der Waldschule, ist aus der Vorlage des Finanzausschusses zu entnehmen. Bereits zwischen 2011 und 2018 wurden von Hatten 2,9 Mio. Euro in die Oberschule investiert. Der Landkreis hat in seiner Sitzung vom 2. Juli 2019 einen einmaligen Investitionszuschuss von 1,9 Mio. Euro zugesagt. Aus dem Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) rechnet Hatten mit 365 700 Euro. Bliebe ein Eigenanteil von 2,3 Mio. Euro.

In einer bilateralen Regelung zwischen beiden Gemeinden ist bislang eine Beteiligung an den Betriebskosten festgelegt. Die Kostenerstattung wird in Form von Pauschalen pro Schüler und Jahr gewährt. Seit 2017 erfolgt eine jährliche Anpassung dieses Betrages. In den Pauschalen, so argumentiert die Gemeinde Wardenburg, seien Abschreibungsbeträge für Investitionsaufwendungen berücksichtigt. Würde Wardenburg einen Zuschuss geben, würde sich die Gemeinde an den Investitionskosten doppelt beteiligen. Zudem habe es Hatten im Jahr 2009 abgelehnt, die Schulträgerschaft an den Landkreis abzugeben. Die Gemeinde Wardenburg betont, dass für sie eine gesetzliche Verpflichtung an einer Kostenbeteiligung nicht besteht.

Was der Finanzausschuss empfiehlt, zeigt sich auf der geplanten Sitzung am 3. Juni, sofern sich die Corona-Krise bis dahin entspannt hat.