Wardenburg Mehrere Tausend Kinder haben am Lerchenweg in Wardenburg einen Großteil ihrer Kindheit verbracht. Könnten die Wände des Kindergartens Sonnenblume sprechen, sie würden unzählige Geschichten zum Besten geben. Aber auch Etta Dannemann kann das: Sie leitet den Kindergarten seit 1988 und hat 1982 begonnen, dort zu arbeiten. „In den Jahren hat sich viel verändert“, sagt die Kita-Leiterin.

Im Oktober 1969 wurde die Einrichtung als erster Kindergarten der Gemeinde Wardenburg eröffnet. Die Initiative zum Bau des Kindergartens kam vom Bürgerverein, die evangelisch-lutherische Kirche hat die Trägerschaft übernommen. Die erste Leiterin war Ursula Grote, die 1982 von Ingeborg Leder abgelöst wurde. 1988 übernahm Dannemann. „Zur Anfangszeit waren die Kinder nur ein Jahr lang direkt vor der Schule im Kindergarten. Das wurde immer mehr, jetzt kommen die Dreijährigen zu uns“, erinnert sich die Leiterin. Auch der Bedarf an Erzieherinnen ist gestiegen. Während vor 50 Jahren für jede der drei Gruppen noch eine Erzieherin ausreichte, sind heute elf pädagogische Mitarbeiter angestellt – ebenfalls für drei Gruppen.

Der erste große Umbau stand für den Kindergarten im Sommer 1995 an, als der Außenbereich komplett umgestaltet wurde. Mit der Jahrtausendwende gab es die nächste große Veränderung. Aus dem Wardenburger Kindergarten, den Mädchen und Jungen aus der ganzen Gemeinde besucht haben, wurde der Kindergarten Sonnenblume. „Im Juni 2013 wurde dann umfassend renoviert“, berichtet Dannemann. Dank der neuen Nebenräume habe man nun mehr Platz für die derzeit 75 Kinder.

Doch nicht nur der Kindergarten hat sich verändert, sondern auch die Anforderungen an die Erzieher. „Früher gingen die Kinder von 8 bis 12 Uhr in den Kindergarten und es gab einen genauen Plan. Heute sind viele auch nachmittags da. Und man richtet sich bei Aktivitäten mehr nach den Interessen der Kinder“, erzählt die Kindergarten-Leiterin. Eines habe sich aber nie verändert: Ihre Arbeit liebe sie nach wie vor genauso wie früher.

• Eine Chronik zum 50-jährigen Bestehen des Kindergartens Sonnenblume erscheint passend zum Familienfest am Freitag, 21. Juni. Sie ist vor Ort im Kindergarten erhältlich.