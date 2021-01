Jugendangebote unter Corona-Bedingungen: Offener Jugendtreff in Wardenburg vorerst geschlossen

Wardenburg Der Jugendtreff Wardenburg wird aufgrund der aktuellen Entwicklungen bezüglich der Covid-19-Pandemie seine Angebote in veränderter Form umsetzen. „Wir haben es in den letzten Wochen als besonders wichtig gesehen, Hilfsangebote für die Kinder und Jugendliche aufrecht zu erhalten, da diese Altersgruppe im besonderen Maße von der Krise betroffen ist“, so Karsten Gerdes, Leiter des Jugendtreffs.

Kontakte und Infos Zu erreichen ist die Wardenburger Jugendpflege im Bürgerhaus telefonisch unter 04407/2769 oder mobil unter Telefon 0170/701 65 21, über Instagram und Facebook als jugendpflege_wardenburg und via Discord unter jugendpflege_wardenburg#6022. Die E-Mail-Adresse lautet jugendpflege@wardenburg.de Weitere Informationen zu den nach dem Monat Januar geltenden Öffnungszeiten und Angeboten können auf der Instagram- oder Facebook-Seite der Jugendpflege sowie in der Wardenburg-App unter „Jugendtreff Wardenburg“ eingesehen werden

Bis zu den Weihnachtsferien konnten bis zu acht Personen gleichzeitig den Jugendtreff unter Beachtung weiterer Einschränkungen besuchen. Doch das Gebot der Kontaktreduzierung erfordert nun ein anders Vorgehen: „Der offene Jugendtreff muss vorerst geschlossen bleiben. Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen“, versichert Gerdes. Besonders wichtig sei es nun, die Kontakte zu den Wardenburger Kindern und Jugendlichen nicht abreißen zu lassen. Hierfür haben sich die Jugendtreff-Mitarbeiter alternative Kontaktmöglichkeiten überlegt:

• Ersatz für Kindertag

Als Ersatzangebot für den Kindertag wurden Kinder im Grundschulalter kreative Bastelvorschläge oder leckere Koch- und Backrezepte für zuhause vorbereitet und können montags in der Zeit von 16 bis 18 Uhr und donnerstags von 14 bis 16 Uhr am Jugendtreff im Bürgerhaus abgeholt werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, sich Bastelutensilien und Gesellschaftsspiele auszuleihen. Den Kindern wie auch den Eltern stehen die Mitarbeitenden der Jugendpflege in dieser Zeit auch für Gespräche an der Tür zur Verfügung. So sollen die regelmäßigen Kontakte aufrechterhalten werden, um bei Bedarf Hilfe anbieten zu können.

• Digitale Gespräche

Ein digitales Gesprächsangebot für Jugendliche gibt es montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr. in dieser Zeit sind die Mitarbeitenden des Jugendtreffs telefonisch und auch per Videochat zu erreichen. Für ein persönliches Gespräch, welches allerdings an der frischen Luft stattfinden muss, können Kinder und Jugendliche auch vorbeischauen. Beratungs- und Hilfegespräche sind spontan oder mit Termin weiterhin möglich. Auch die Jugendlichen sind herzlich dazu eingeladen, sich Spiele und Materialien für zu Hause auszuleihen.