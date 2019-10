Wardenburg Seit 50 Jahren ist das Kinderlachen am Lerchenweg 11 zu Hause: 1969 wurde der erste Kindergarten der Gemeinde eröffnet. 60 Kinder bekamen hier einen Platz, schon vor der Eröffnung standen weitere 33 Kinder auf der Warteliste.

Jubiläumsfeierlichkeiten Mit einem Festgottesdienst feiert die ev. Kirchengemeinde das Jubiläum an diesem Sonntag, 27. Oktober, um 10 Uhr. Er richtet sich an die gesamte Gemeinde. In Benthullen und Hundsmühlen findet an diesem Tag kein Gottesdienst statt. Mit dabei sein werden ehemalige und aktuelle Kindergartenkinder, Wegbegleiter, Mitarbeitende aus diesen fünf Jahrzehnten und natürlich viele Gäste. Im Anschluss besteht Gelegenheit zum Gespräch beim Kirchentee im Gemeindehaus. Der Kindergarten ist von 12.30 bis 14.30 Uhr für Besucher geöffnet.

Es war der Bürgerverein, der ab Mitte der 1960er Jahre darauf drängte, dass Wardenburg einen eigenen Kinderhort bekommen solle. In den Oldenburger Kindergärten war es damals für Familien aus den angrenzenden Gemeinden nahezu unmöglich, einen Platz zu ergattern. Wegen Platz- und Personalmangels wurden nur Eltern aus der Stadt berücksichtigt.

1964 gab es eine Vortragsveranstaltung zum Thema. Der Kindergarten sei nicht gedacht als „Aufbewahrungsort für die Kinder berufstätiger Frauen“, sondern zum „frühen Eingewöhnen von Kleinkindern in eine Gemeinschaft“, zitierte damals die NWZ. Das hatte durchaus seinen Preis: Ein Ganztagesplatz mit Mittagessen kostete 75 Mark – die Gehälter damals lagen etwa zwischen 600 und 1000 Mark brutto.

Der Bürgerverein blieb beharrlich, stieg in Gespräche mit der evangelischen Kirche ein und realisierte gemeinsam mit der Kirchengemeinde einen Kindergarten-Neubau am Lerchenweg, der damals noch unter der Adresse Moorbäksweg lief. Auch die Kommune unterstützte den damals 360 000 Mark teuren Bau mit 80 000 Mark und erklärte sich bereit, ein Drittel der laufenden Kosten zu tragen.

Der Bau des ersten Kindergartens in der Gemeinde war wie ein Dammbruch: Schon ein Jahr später sprach man über Kindergärten auch in anderen Ortschaften, konkret in Tungeln und Hundsmühlen. Immer mehr Gemeinden im Landkreis setzten ebenfalls auf den Bau von Kindertagesstätten.

Am 15. Oktober 1969 wurde der Kindergarten eingeweiht, damals noch mit einer Wohnung für die erste Leiterin, Ursula Grote. Die meisten Kinder kamen nur für das Jahr vor der Einschulung, das Hauptaugenmerk lag auf Vorschulmappen und Arbeitsgruppen – und das bei einem Betreuungsschlüssel, der heute undenkbar wäre: Drei Kindergärtnerinnen und eine Helferin waren für 60 Kinder zuständig.

Immer wieder wurde in den vergangenen Jahrzehnten das Konzept der Kita an neueste Erkenntnisse in der Pädagogik angepasst, längst ist der Kindergarten saniert und renoviert worden. Rituale und Strukturen im Tagesablauf allerdings sind dem Team bis heute wichtig, um den Kindern einen verlässlichen Rahmen geben zu können. Und auch das Kinderlachen ist geblieben.