Wardenburg Auf mehr als 80 Veranstaltungen können sich die Wardenburger Kinder in den Sommerferien freuen: Der Ferienpass, der ab sofort druckfrisch und im neuen Design vorliegt, bietet wieder eine Menge attraktive Angebote. „Die meisten Termine sind kostenlos. Uns ist es wichtig, die Ferienpass-Angebote insgesamt möglichst günstig zu gestalten, damit wirklich alle Kinder daran teilnehmen können“, betont Gemeindejugendpflegerin Silke Gherbi-Opel, die das Programm jetzt vorstellte. Bereits seit 40 Jahren gibt es den Ferienpass mittlerweile in Wardenburg.

Ferienbetreuung: Noch Plätze frei Während die Betreuung in den Ferien für Schulkinder in den vergangenen Jahren immer schnell ausgebucht war, gibt es in diesem Jahr noch rund zehn freie Plätze. Das Angebot richtet sich an Sechs- bis 14-Jährige. Sie können vom 8. bis 19. Juli jeweils in der Zeit von 8 bis 15 Uhr betreut werden. In der ersten Woche finden verschiedene Aktionen statt – darunter Ausflüge zum Jaderberg und ins Jump House in Bremen sowie ein Schlagzeug-Workshop. In der zweiten Woche steht eine Wald- und Wildniswoche mit Waldpädagogen in Gloysteins Fuhren an. Die Kosten für die Betreuung betragen inklusive Verpflegung und Ausflügen 60 Euro pro Woche. Mehr Informationen: Telefon 04407/2769 www.wardenburg.de/einrichtungen/jugendzentrum.html

Bewährtes, aber auch viele neue Attraktionen bietet das Team der Jugendpflege in diesem Sommer. Und dafür sind die Kinder und Jugendlichen im Alter von sechs bis 14 Jahren ganz gut in der Region unterwegs: So geht es unter anderem ins neue Jump House in Bremen zum Trampolinspringen und ins Klimahaus nach Bremerhaven; in Dangast steht eine Wattwanderung an, am Bornhorster See werden für ein Wochenende die Segel gehisst. Zum ersten Mal wird es zudem eine Autorenlesung geben: Maja von Vogel stellt den neuesten Fall der Drei !!! mit dem Titel „Achtung Gaunerzeichen“ vor.

Wie in den vergangenen Jahren wird die Jugendpflege beim Ferienpass erneut unterstützt von Vereinen und Gewerbetreibenden der Gemeinde. So sind Aktionen mit dem Reitverein Höven geplant, auch der Bürgerverein Westerholt, der VfR Wardenburg oder der Fischereiverein engagieren sich, um einige Beispiele zu nennen.

Los geht’s mit dem Programm am Donnerstag, 4. Juli. Bis einschließlich 14. August finden Ferienpass-Veranstaltungen statt. Der Pass richtet sich an Kinder und Jugendliche von sechs bis 14 Jahren und ist an folgenden Verkaufsstellen erhältlich: Schreibwaren Freese, Wardenburg, Fleischerei Gnerlich, Hundsmühlen, und Bäckerei Meyer, Achternmeer. Die Pässe kosten vier Euro. Jeder Ferienpass enthält eine Zugangsnummer, mit der sich die Kinder und Jugendlichen online anmelden können. In Ausnahmefällen sind auch Anmeldungen im Büro der Jugendpflege (neben dem Hallenbad) möglich. Über die Verteilung der Plätze entscheidet das Losverfahren.