Wardenburg Die Umzugspläne des Lohnunternehmens Pape von Achternholt nach Astrup sind noch immer in der Schwebe. Der Rat hat sich in seiner Sitzung am Donnerstagabend mit großer Mehrheit dafür ausgesprochen, diesen Tagesordnungspunkt zurückzustellen.

Seit einem Jahr steht ein möglicher Umzug des Betriebes vom Kirchweg zum Schehnberger Weg immer wieder auf der Tagesordnung. Nachdem mehrheitlich beschlossen worden war, dass Pape die von der Landesstraßenbaubehörde geforderte Linksabbiegespur von der Oldenburger Straße bezahlen soll, waren die Pläne ins Stocken geraten. Von Kosten in Höhe von mindestens 250 000 Euro für die Linksabbiegespur ist die Rede – eine Summe, die das Unternehmen nach eigenen Aussagen nicht tragen kann. Papes Rechtsanwalt spricht in diesem Zusammenhang sogar von Kosten für die Erschließung und den Kanalanschluss von 900 000 Euro. Hinzu kommen die eigentlichen Baukosten.

Grünes Licht hat der Rat zur Umwandlung der Grundschule Hundsmühlen in eine offene Ganztagsschule gegeben. Die Umwandlung wird schrittweise erfolgen. Für den Raumbedarf soll das Musterraumprogramm als Orientierung dienen. Die offene Ganztagsschule ist ein freiwilliges Betreuungsangebot nach dem Vormittagsunterricht.