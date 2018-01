Wardenburg „Heimat – Bleiben. Suchen. Finden“ – diesen Titel hat sich die Volkshochschule Oldenburg mit ihrer Außenstelle Hatten + Wardenburg für das Kursprogramm im ersten Semester 2018 gegeben. „Menschen aus 15 Nationen trafen im letzten Semester in unseren Kursen aufeinander. Es ist bereichernd zu sehen, wie die Gruppen täglich zusammen wachsen“, schreibt Anne Bohlen, Leiterin der VHS-Außenstelle in Wardenburg, in ihrem Vorwort im neuesten Programmheft. Unter anderem leisten die zahlreichen Sprach-, Integrations- und Lernförderkurse der VHS ihre Beiträge dazu, dass Menschen im Raum Oldenburg eine neue Heimat finden.

Rund 200 Kurse aus 13 Themengebieten hat allein die Außenstelle im Angebot. „Davon sind 50 komplett neu“, sagt Mareike Ebker, die für die Programmplanung zuständig ist. Zum Schwerpunktthema Heimat passen unter anderem ein Wettbewerb für Kreative, ein Poetry-Slam und Aquarellmalen unter freiem Himmel.

Neu und ungewöhnlich ist unter anderem das Bauen eines Didgeridoos. Dieses Musikinstrument der australischen Ureinwohner trainiert die Lungen und dient der Gesundheitsförderung. Yoga für die „starke Frau“ mit einem Bodymaßindex von über 25 ist ebenso neu im Angebot wie das Longboard-Fahren für erwachsene Einsteiger sowie das Boxen für Frauen.

In der Rubrik „Gesunde Küche“ findet erstmals der Familienkursus „Naschen erlaubt!“ statt. Gemeinsam mit den Gleichstellungsbeauftragten aus Wardenburg, Hatten und Großenkneten zeigt der Kursus „Tischlein deck Dich!“, wie man schnell und gesund leckere Speisen zaubern kann.

Mädchenträume werden wahr bei „Cooles Styling für Girls“ und „Prinzessin für einen Tag“, die erstmals mit dem Wardenburg Frisörsalon Bremer angeboten werden.

Das Kursheft ist ab sofort bei der VHS und an vielen Stellen im Ort kostenlos erhältlich. An diesem Donnerstag liegt es auch der NWZ bei.

Das komplette Programm unter www.vhs-ol.de