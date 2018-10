Wardenburg „Es ist unglaublich berührend zu sehen, wie sich die Kinder in der Gruppe entwickeln und im Laufe der Zeit anders mit dem Todesfall umgehen“, sagt Roswitha Althoff. Die Wardenburgerin engagiert sich seit elf Jahren für Kinder und Jugendliche, die den Tod eines nahen Angehörigen oder Freundes verarbeiten müssen. Seit der Gründung des Vereins „Trostreich“ in Oldenburg vor einem Jahr ist die 61-Jährige dort aktiv.

Wie wichtig ein solches Angebot in der Region ist, lässt sich am Einzugsgebiet erkennen: „Die Menschen nehmen locker bis zu eine Stunde Fahrtweg auf sich, um hierherzukommen“, erklärt Roswitha Althoff. Dennoch weiß sie: „Das Angebot ist längst noch nicht überall bekannt.“

Spezielle Erzählspiele, Malen, Boxen – das Angebot in der Kindergruppe ist vielfältig. BILD: Verein Spezielle Erzählspiele, Malen, Boxen – das Angebot in der Kindergruppe ist vielfältig. BILD: Verein So arbeitet der Verein „Trostreich“ „Trostreich“ ist ein eingetragener Verein. Die rund 40 Mitarbeitenden sind ehrenamtlich tätig, der in der gesamten Region aktive Verein finanziert sich ausschließlich über Spenden. Im Fokus steht die Arbeit mit trauernden Kindern und Jugendlichen. Wie lange jemand das Angebot in Anspruch nimmt, ist eine persönliche Entscheidung. Der Verein stellt seine Arbeit an diesem Freitag, 19. Oktober, von 16 bis 19 Uhr in den Räumen am Patentbusch 6, Oldenburg-Etzhorn, mit einem Tag der offenen Tür vor. Zum Repertoire gehören auch Krisenintervention, Beratungsgespräche und Angebote für Schulen. Mehr Infos unter Mehr Infos unter www.trostreich-ol.de

Dabei sei es immens wichtig, gerade Kinder und Jugendliche in ihrer Trauerarbeit zu unterstützen. „Kinder können ihre Gefühle noch nicht ausdrücken, suchen sich ganz andere Ventile dafür – und dadurch entsteht schnell der fatale Eindruck, sie hätten den Verlust verwunden. Jugendliche dagegen lassen in der Pubertät oft niemanden an sich heran, auch das macht die Trauerbewältigung schwierig.“ Um sowohl Kindern als auch Älteren ein individuelles Angebot mit einer altersgerechten Herangehensweise anbieten zu können, hat „Trostreich“ jetzt auch eine Jugendgruppe für 13- bis 17-Jährige ins Leben gerufen. Sie trifft sich am Montag, 22. Oktober, zum ersten Mal. Die Betreuung übernimmt eine in diesem Bereich erfahrene Sozialpädagogin.

Für Kinder im Alter bis zwölf Jahren läuft bereits eine Gruppe im vierzehntägigen Rhythmus. Während sie gemeinsam spielen und erzählen, finden ihre Angehörigen sich im Nachbarraum zusammen. „Die Kinder haben große Verlustängste. Für sie ist es wichtig, dass im Nebenraum eine Bezugsperson ist“, weiß Roswitha Althoff aus ihrer langjährigen Arbeit. Die Kindergruppe beginnt grundsätzlich mit einem Ritual: Jedes Kind, das mag – „Bei uns muss niemand reden, der das nicht möchte“ – erzählt, wie es die Zeit seit dem letzten Treffen erlebt hat. Erst danach wählen die Kinder aus verschiedenen Angeboten ihr nachmittägliches Programm aus. Das kann ein Spiel sein, das zum Erzählen animiert, oder die Boxhandschuhe, um Frust rauszulassen. ’Ohne Trostreich würde es mir viel schlechter gehen’, sei eine Aussage, die sie häufig höre, erzählt Roswitha Althoff. „Die Kinder erleben hier, dass es anderen ähnlich geht wie ihnen – sie fühlen sich nicht mehr als Außenseiter.“

Die Wardenburgerin ist mittlerweile überwiegend in der Angehörigengruppe tätig, außerdem hat sie die Öffentlichkeitsarbeit des Vereins übernommen. Wie viel Zeit sie in die Vereinsarbeit investiere, könne sie gar nicht genau beziffern, sagt sie. „Das spielt für mich keine Rolle – ich mache das einfach gern.“