Westerburg „Das ist ein Stromschocker“, ruft eines der Kinder. „Das braucht man, wenn jemand schon ein bisschen tot ist“, ergänzt ein anderes. Was sie mit so plastischen Worten beschreiben, ist ein Defibrillator, den Roar Abel vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) im Klassenraum an der Grundschule Hohenfelde hochhält. Gemeinsam mit seinem Kollegen Thomas Zyweck erklärt er an diesem Vormittag den Viertklässlern in der Grundschule Hohenfelde die Arbeit der Notfallsanitäter. Die Mädchen und Jungen dürfen die Rucksäcke und Rettungstaschen inspizieren, erfahren, wie ein Beatmungsbeutel funktioniert und wie ein professioneller Verband angelegt wird.

Verletzungen geschminkt

Zuvor durften sich die Kinder schon Verletzungen „schminken“ lassen. „Bevor sie in den Bus steigen, muss das aber alles wieder abgewaschen werden“, lacht Lehrerin Susanne Marten. Seit zwölf Jahren bietet sie in der dritten Klasse eine Erste-Hilfe-AG an. Hier werden die Mädchen und Jungen zu „Juniorhelfern“ ausgebildet, die dann in der vierten Klasse tatsächlich zum Einsatz kommen: Jeweils zwei Juniorhelfer haben an einem Tag in der Woche Pausendienst und kümmern sich um kleine Verletzungen der Mitschüler. „Das ist schon eine Leistung, in diesem Alter einen ganzen Tag lang auf die Pausen zu verzichten“, betont die Lehrerin. Ganz professionell verarzten die Juniorhelfer ihre Mitschüler mit Pflastern, besorgen Kühlpacks und mehr.

Zehn Juniorhelfer sind derzeit im vierten Jahrgang aktiv. „Die Aufgabe ist sehr angesehen und entsprechend beliebt bei den Kindern“, betont Susanne Marten. Im Moment lernen die „Großen“ zudem ihre Nachfolger aus der dritten Klasse an. „Wir stellen fest, dass sich das Klima in der Schule durch die Juniorhelfer verändert“, so die Pädagogin. „Die Kinder achten mehr aufeinander und werden sehr selbstständig.“

Seit zwölf Jahren

Seit zwölf Jahren gibt es diese Initiative an der Grundschule Hohenfelde. „Wir waren damals die erste Schule in Niedersachsen mit diesem Angebot“, erzählt Susanne Marten, selbst Ausbilderin beim DRK, stolz. „Die Arbeit in den Schulen ist uns ganz wichtig“, betont Thomas Zyweck, Ausbildungsbeauftragter beim DRK. „So verlieren schon die Kinder Angst vor Notfällen und wissen, wie sie sich verhalten sollen.“

Auch für ältere Schüler

Nicht nur an den Grundschulen sind die Rotkreuzler unterwegs, auch an den weiterführenden Schulen geben sie ihr Wissen weiter, in Wardenburg sind sie beispielsweise auch an der IGS aktiv.