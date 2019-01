Westerholt Ein spontaner Wochenendtrip an die See, die Beerdigung der Patentante in Bayern oder der unvorhergesehene Krankenhausaufenthalt – viele Tierhalter stellen solche Situationen oftmals vor ein großes Problem: Wohin mit dem geliebten Haustier? Nicht immer stehen Nachbarn, Verwandte oder Freunde bereit, auszuhelfen. Zudem nehmen viele Hausgenossen ihrem Herrchen oder Frauchen den Aufenthalt in einer Tierpension mächtig übel. Optimal ist da wohl die Betreuung in gewohnter Umgebung. Doch wer kommt raus und gibt Kater Fritzi tägliches frisches Futter und säubert sein Katzenklo?

Seit zweieinhalb Jahren ist Andrea Kunig aus Westerholt eine Frau für solche tierischen Fälle“. Als mobile Katzen- und Kleintierbetreuerin kommt sie ins Haus, wenn Katze, Kaninchen & Co. für einen überschaubaren Zeitraum zuverlässig versorgt werden müssen.

Marktlücke

„Vor einigen Jahren hatte mal einer über Facebook jemanden gesucht, der auf seine Katzen aufpasst. Das habe ich dann gemacht und anschließend festgestellt, das ist genau das Richtige für mich.“ Im September 2016 meldete Kunig diesen Service als Gewerbe an und schnell zeigte sich, mit ihrer Geschäftsidee stieß sie in eine Marktlücke. „In der Gemeinde Wardenburg gab es so etwas gar nicht und in Oldenburg vielleicht zwei Leute, die das anbieten“, sagt Andrea Kunig, die mittlerweile etliche Stammkunden hat.

Die in Wiefelstede aufgewachsene Mutter von drei Söhnen im Alter von drei, neun und 13 Jahren ist seit ihrer Kindheit eine große Katzenliebhaberin. „Ich habe schon immer Katzen gehabt.“ Auch in ihrer „Firmenzentrale“ bei ihr zu Hause an der Ammerländer Straße, gehören die Samtpfoten „Mausi“, „Kyra“ und „Miezi“ sowie sechs Kaninchen mit zur Familie. „Das schöne ist, dass sich der Job gut mit der Familie vereinbaren lässt, weil ich mir vieles selbst einteilen kann.“

Welche Aufgaben Andrea Kunig erledigen soll, wird in einem kostenlosen Vorgespräch abgeklärt und dann in einem Betreuungsvertrag genau festgelegt. Neben dem Füttern von Katzen, Vögeln, Nagern oder Fischen widmet sich die 29-jährige Tierbetreuerin liebevoll der Fellpflege, dem Reinigen von Katzentoiletten, Käfigen, Schlaf- und Futterplätzen. Speziell für Hunde, deren Besitzer den ganzen Tag arbeiten müssen, bietet sie einen Gassi-Service an. Wenn auch keine „Kleintiere“, so gehören auch Pferde zu ihren Schützlingen, die sie füttert und für die sie den Stall ausmistet.

Die Gabe von Medikamenten übernimmt die Westerholterin ebenfalls, sofern dafür keine spezielle Ausbildung erforderlich ist. „Und wird das Tier unerwartet krank, fahre ich es auch zum Tierarzt“, garantiert Kunig. Auch ihre „Entertainerqualitäten“ setzt die Katzenkennerin, die früher an der Kasse eines Baumarktes ihr Geld verdiente, ein: „Die Tiere werden beschmust und bespaßt – sofern sie das wollen.“ Dabei hilft ihr so manches Mal Sohn Luca (9), der ebenfalls ein großer Katzenfan ist. „Da hole ich mir natürlich vorher die Erlaubnis von den Kunden, dass ich ihn mitnehmen darf“, betont die dreifache (Katzen-)Mutter.

Auch Blumen gießen

Und falls es gewünscht ist, leert Andrea Kunig noch den Briefkasten, gießt die Blumen, lüftet die Wohnung, stellt die Mülltonne an die Straße oder kauft ein, damit der Kühlschrank nach dem Urlaub gefüllt ist – und das alles im Preis mit inbegriffen. „Wenn ich Katzen einmal täglich versorgen muss, nehme ich 11 Euro, bei zweimal 16 Euro pro Tag zuzüglich Kilometergeld und Sonntagspauschale.“ Die Kleintierbetreuung ist günstiger. Eine Hausbetreuung ohne Tiere ist übrigens auch möglich.

„Andrea Kunig war schon zweimal bei uns, und das hat immer super geklappt“, freut sich Jennifer Bartz aus Oldenburg, die lange nach einem Tiersitter für ihre beiden Katzen gesucht hatte. Natürlich sei es eine große Vertrauenssache, seinen Wohnungsschlüssel einer Fremden zu geben. „Aber eine Tierpension ist für mich keine Alternative.“