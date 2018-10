Westrittrum Zwei Kubikmeter Müll haben Taucher am Sonntag aus dem Badesee in Westrittrum geholt. Größtes Einzelstück war eine braune 120-Liter-Biotonne, wie Wolfgang Schuster, der zuständige Projektleiter des Nabu (Naturschutzbund), berichtete. „Bei der ersten Tauchaktion im Juni waren es drei bis vier Kubikmeter Müll. Beide Aktionen sind gut verlaufen, die Zusammenarbeit mit der Babalumba-Beachbar am Badesee war positiv. Deshalb werden wir dort nächstes Jahr im Frühjahr und Herbst erneut tauchen gehen.“

Hintergrund für diesen Einsatz ist die Nabu-Mitmach-Aktion „Abtauchen zum Auftauchen“ in Kooperation mit dem Tauchsport Landesverband in Niedersachsen. Das Projekt wird für zwei Jahre von der Niedersächsischen Bingo-Umweltstiftung gefördert.

Am Sonntag in Westrittrum stiegen sieben Taucher des Jachtclubs Oldenburg und zwei der Sportgemeinschaft Diepholz mit kleinen Säcken in den Badesee. „Sie haben massenhaft Flaschen, diverse Hygieneartikel sowie Tauchermasken und Flossen gefunden“, berichtete Schuster. Der Oldenburger ist nicht nur Bildungsreferent und Projektleiter beim Nabu, sondern auch Taucherlehrer. Sein eigentlicher Beruf ist aber Meereswissenschaftler.

Der Nabu-Aufruf sorgte auch dafür, dass einige Bürger nach Westrittrum kamen und rund um den See Müll sammelten. „Ich nutze den See regelmäßig zum Schwimmen und möchte dabei keine unliebsamen Überraschungen im Wasser erleben“, sagte Andreas Grüter (39), der mit seiner Mutter Hildegard aus Wildeshausen zum See gekommen war. Sie sammelten am Ufer Müll. „Wenn der See zum schönsten im Landkreis Oldenburg gekürt wurde, dann soll das auch so bleiben“, meinte Grüter.

Die Macher der Beachbar versorgten derweil die Umweltschützer an diesem Sommersonntag im Herbst mit Getränken und Obst.