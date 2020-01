Wildeshausen Im trüben Wildeshauser Winter sehnt sich so mancher nach Schnee. Ganz anders sieht das ein Bergsteiger, der auf gut 3800 Meter Höhe von massivem Schneefall überrascht wird. So ähnlich erging es dem Wildeshauser Gerd Sandkuhl, der Anfang des Jahres mit dem berühmten Bergsteiger Hans Kammerlander (63) in der Annapurna-Region, im Zentrum des nepalesischen Himalayas, unterwegs war. „Einfach überwältigend“, schwärmt der 69-jährige Wildeshauser noch immer von den Eindrücken der Expedition.

Verschneite Berge in Nepal BILD: Gerd Sandkuhl Verschneite Berge in Nepal BILD: Gerd Sandkuhl Tipps von Gerd Sandkuhl für sicheres Bergwandern Wer im Herbst beispielsweise eine Höhenwanderung oder gar die Überquerung der Alpen plant, sollte schon heute mit dem Training beginnen, sagt Gerd Sandkuhl. „Am besten zwei- bis dreimal pro Woche Rad fahren, laufen oder ausgedehnte Spaziergänge machen.“ Das Huntetal sei dafür ideal. Weitere Tipps: 1. Strecke planen: In Deutschland sind die Wege meistens gut ausgeschildert. Eine Karte sei dennoch unabdingbar. 2. Seid ehrlich: „Macht nicht den Fehler, euch am Berg zu überschätzen. Lieber langsam starten.“ 3. Die Zeit: Die meisten Unfälle passieren bei Dunkelheit. Daher das Ziel noch bei Tageslicht erreichen. 4. Info: Vor jeder Wanderung sollte jemand über die Rückkehr informiert sein. 5. Verpflegung: Immer genügend Proviant und Getränke mitnehmen. Auch Energieriegel sind hilfreich. 6. Das Material: „Jede Expedition steht und fällt mit dem Material und der Kondition“, sagt Sandkuhl. In den Rucksack gehören unter anderem Wechselkleidung, wärmende Jacke, Kopfbedeckung, Erste-Hilfe-Set, Sonnenschutz, Taschentücher und Ausweise. Die richtigen Wanderschuhe verstehen sich von selbst.

Kammerlander, einst in der Alpinschule von Reinhold Messner tätig, ist bekannt für seine Klettertouren auf die Gipfel dieser Welt und extreme Bergläufe. Er bestieg insgesamt zwölf der 14 Achttausender. 1996 fuhr er als erster Mensch vom Mount Everest über die Nordwand mit Skiern bis ins Basislager. Sein Aufstieg zum Everest in 16 Stunden und 40 Minuten ist bis heute die schnellste Besteigung der Nordwand des höchsten Berges der Erde.

Heute sei Kammerlander das sogenannte „Over-Trekking“ mit langen Schlangen von Bergsteigern und riesigen Müllbergen ein Graus, berichtet Sandkuhl von gemeinsamen Abenden mit Kammerlander. Auch dessen Expedition am Manaslu in Nepal im Mai 1991, als der Südtiroler innerhalb weniger Stunden seine Kameraden Karl Großrubatscher (Absturz) und Friedl Mutschlechner (Blitzschlag) verloren hat, sei ein Thema während der Himalaya-Tour unter dem Namen „Khopra Trek“ gewesen.

Sandkuhl, der in Lüerte aufgewachsen ist, hat eine international erfolgreiche Karriere im Sportmanagement hinter sich, während der er unter anderem Boxer Muhammad Ali (1942-2016) kennenlernte. Seit einigen Jahren lebt er wieder in Wildeshausen. Mit Kammerlander hat der Weltenbummler im Oktober 2018 eine Dolomiten-Wanderung um den Peitlerkofel (2875 Meter) gemeistert.

Heiliger Berg

Die Nepal-Tour startete am 28. Dezember mit dem Flug von München nach Kathmandu. Von dort ging es zunächst nach Pokhara und dann mit Jeeps in die Nähe von Ghandrung auf 1940 Meter Höhe. „Ghandrung wird von vielen Besuchern als das schönste Dorf im Modi Khola Tal beschrieben, mit herrlicher Aussicht auf das Annapurna-Massiv und Machhapuchare, den heiligen Berg“, so Sandkuhl. „Von Ghandrung aus sind wir dann gestartet hinauf, nach Tadapani (2610 Meter), weiter nach Dobatei (3450), über Sistibang (3030) wieder hinauf nach Khopra Dandha (3660), hinunter nach Swanta (2200), für zwei Nächte hinauf nach Ghorepani (2855).“ Nach der zweiten Nacht wagte der zehnköpfige Trek mit einem sogenannten Sherpa (Bergführer) namens Pidi und Kammerlander an der Spitze in aller Frühe den Aufstieg zum Poon Hill (3110) zum Sonnenaufgang über Dhaulagiri, Annapurna und den Machhapuchare, dessen Bergspitze der Schwanzflosse eines Fisches gleiche.

Sandkuhl steckt noch immer voller Eindrücke der Expedition. „Man läuft los in einer subtropischen Vegetation“, erzählt er und zeigt Bilder von Bambuswäldern und großen Rhododendron-Büschen. Übernachtet wurde in kleinen Hütten. Fünf Sherpa trugen das Gepäck. Die Gruppe, darunter drei Frauen, wanderte entlang verschneiter Hirsefelder, sah Tempel und Pagoden in den kleinen Siedlungen und erfuhr viel über das Leben der einheimischen Bevölkerung. Nach einer Übernachtung in knapp 3800 Meter Höhe wurde die Seilschaft am Morgen von massivem Schneefall überrascht, was für diese Jahreszeit in Nepal eher ungewöhnlich sei. Der Abstieg führte über Nayapul. Es folgte eine rumpelige, siebenstündige Rückfahrt nach Pokhara. Als Dankeschön überließen die Bergsteiger einen Großteil ihrer Ausrüstung den jungen Sherpa. „Das ist in Bergsteigerkreisen üblich.“ Am 11. Januar erfolgte der Rückflug ab Kathmandu.

Auf den Brocken

Auch mit dem Mountainbike hat Sandkuhl schon die halbe Welt bereist. Er fuhr auf zwei Rädern in Pakistan bis zur chinesischen Grenze oder hat mit dem Mountainbike mehrfach die Alpen überquert. Sein höchster Berg war bislang der Elbrus (5642 Meter) im Kaukasus (Russland). Nun sucht der ehemalige Sportlehrer eine Herausforderung quasi vor der Haustür: „Im Frühjahr werde ich mit dem Trekkingrad endlich den Brocken überqueren“, lacht er. „Das habe ich noch nicht geschafft.“