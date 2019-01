Wildeshausen Kreisförmig fährt der Druckerkopf über die Platte. Mit ungläubigem Staunen quittiert das Publikum den faszinierenden 3-D-Druck; ein Mobile entsteht. Im Raum nebenan bereist Petra Köcke mit Hilfe einer „Virtual Reality“-Brille das alte Rom. Und im Bewegungsraum feuert Karola Saalfeld ihre Gäste beim Zumba an. Der Tag der offenen Tür der Volkshochschule (VHS) Wildeshausen im neuen Funktionsgebäude am Bahnhof bietet mehr als Vorlesungen und Broschüren.

Das bunte Programm für die ganze Familie lockt am Samstag zahllose Gäste in das von Investor Frank Stöver für rund drei Millionen Euro erbaute Gebäude. Hier hat die VHS gut 600 Quadratmeter angemietet – fünf Seminarräume und einen gut 100 Quadratmeter großen Bewegungsraum mit Spiegelwand. Das Erdgeschoss belegen bald die Arbeitsagentur und das Deutsche Rote Kreuz (DRK). Die DRK-Kleiderkammer, bislang am Grünen Weg zu Hause, werde Anfang Februar umziehen, kündigte ihre Leiterin Sylvia Ebinger an. Stöver hat nach eigenen Angaben auch Räume an einen Sicherheitsdienst vermietet. Gut 300 Quadratmeter seien noch frei.

„Erwachsenenbildung ist kein Auslaufmodell, sondern wichtiger denn je“, sagt VHS-Leiter Hinrich Ricklefs, als er die Gäste begrüßt. So sind die Seminarräume mit interaktiven Bildschirmtafeln und digitaler Technik ausgestattet. Die Volkshochschulen seien Anwälte der Bildungsinteressen der Bevölkerung, meint die stellvertretende Landrätin Christel Zießler. Sie hofft zudem auf Synergien zwischen VHS und DRK. Wildeshausens stellvertretende Bürgermeisterin Evelyn Goosmann hebt in ihrem Grußwort die Bedeutung der Sprachkurse für die Integrationsarbeit hervor. Die weitere Verbesserung der DRK-Arbeit kündigt der Kreisgeschäftsführer des Roten Kreuzes, Michael Venzke, an.

Der Blick hinter die Kulissen lohnt sich: Heiko Bischoff und Alexander Pulsfort erklären, wie der 3-D-Druck funktioniert. Torsten Timm entführt in die „Virtual Reality“: Mit einer speziellen Technik betrachten die Besucher 360-Grad-Fotos. „Eine tolle Technik“, schwärmt Petra Köcke. Es gibt Schnupperkurse Italienisch, Arabisch, Spanisch und Plattdeutsch. Die Heilpraktikerin Martje Andringa erklärt, was der Verzehr von Schokolade im Gehirn auslöst. Magdalena Perhun und Johanna Bargsten zeigen im Bewegungsraum, wie mit „Body fit“ Kalorien verbrannt werden. Die Squaredance-Gruppe aus Großenkneten, geleitet von Karin Mönnich, tritt dort ebenso auf.

Auch die Kunstschule Wildeshausen, seit 2011 Teil der VHS, präsentiert sich. Seitdem ist auch Jan-Hendrik Rode dabei. Der 18-jährige Schüler hat eine kleine Ausstellung zusammengestellt. „Seit drei Jahren besucht er die Kurse für Erwachsene und wird dort voll akzeptiert“, sagt Dozent Viktor Schrul. Für den Aufenthaltsraum hat Rode ein Bild mit einer Dampflok gemalt. Begeistert zeigen sich die Besucher ebenfalls von den interaktiven Touchscreen-Bildschirmen. „Die müssten eigentlich auch in unseren Schulen hängen“, meint Ilona Seewald. In 2018 bot die VHS 962 Veranstaltungen an; die Zahl der Unterrichtsstunden lag bei 35 800, so Ricklefs.

Im Erdgeschoss erklärt Sylvia Ebinger geduldig die Arbeit der Kleiderkammer. Ein türkis-farbenes Kleid hängt allein auf dem Ständer. Noch. Das ändere sich nach dem Umzug der Einrichtung. Damit die Ehrenamtlichen nicht länger mühsam Kleiderbeutel aus Containern holen müssen, hat Ebinger die „Kleiderklappe“ erfunden. Die Altkleider landen im Vorraum der Kleiderkammer und können so leicht sortiert werden. Die DRK-Frauen sind ebenso innovativ wie das VHS-Team.

