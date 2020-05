Berufsbildende Schulen Wildeshausen: Sanierung des ältesten Gebäudetraktes A hat begonnen

Wildeshausen An den Berufsbildenden Schulen (BBS) in Wildeshausen geht’s wieder kräftig zur Sache. In Trakt A stemmen Handwerker mit Bohrhämmern Fußböden heraus und neue Durchgänge in Wände. Das älteste BBS-Gebäude an der Feldstraße wird kernsaniert. Damit ist die nächste Phase der mehrjährigen Sanierung, Modernisierung und Erweiterung der BBS eingeläutet worden.

Im Trakt A mit vier Etagen befinden sich die Schulverwaltung, diverse Unterrichtsräume und die bereits 2013 sanierte Aula. Das Gebäude stammt im Wesentlichen von 1962, angebaut wurde 1968 und zuletzt 1984. Anfang 2022 wird im Erdgeschoss auch die Kreismedienstelle untergebracht, die sich derzeit an der Burgstraße befindet.

„Im Trakt A bleiben nur die Wände stehen“, sagt Landkreis-Architekt Frank Görke. „Decken, Estrich, Türen, Elektrik, Lüftung, Fenster und die Sanitäranlagen werden erneuert.“ Im ersten Bauabschnitt, der Anfang 2021 fertig sein soll, werden das Erdgeschoss sowie erstes und zweites Obergeschoss angepackt. Danach folgt das Dachgeschoss, dass bis Anfang 2022 ebenfalls runderneuert wird.

Ein Teil der Unterrichtsräume stand bereits leer, weil die Elektrotechniker im vergangenen Jahr in den benachbarten Trakt E an der Deekenstraße umgezogen waren. Die Schüler der Abteilung Wirtschaft und Verwaltung ziehen erst einmal in den Neubau-Trakt F an der Deekenstraße ein. Dorthin wird übergangsweise im Laufe dieses Jahres auch die Schulverwaltung umziehen. „Auf Container wollen wir möglichst verzichten“, so Görke. Das hänge aber letztlich davon ab, wie viele Schüler im Sommer an die BBS kommen.

Die Sanierung des Traktes A stellt laut Görke mit 5,8 Millionen Euro den größten Einzelposten dar. Der Neubau-Trakt F, der vor einem Jahr eingeweiht wurde, habe 2,8 Millionen Euro gekostet. Als erstes war vor einigen Jahren der Gebäudetrakt C für die Fahrzeugtechnik und Metallverarbeitung saniert und modernisiert worden. Auch der Trakt E, in dem jetzt die Elektrotechniker lernen, wurde modernisiert. Bislang hat der Landkreis Investitionen in Höhe von rund elf Millionen Euro für die BBS genehmigt.

Wenn Trakt A in neuem Glanz erstrahlt, sollen noch die Widukindhalle saniert und die Cafeteria zu einer Mensa erweitert werden. Auch die Sanierung des BBS-Standortes an der St.-Peter-Straße steht noch aus.

„Bildung ist eine der wichtigsten Investitionen und Standortfaktoren für die Zukunft unserer Gesellschaft“, hat Landrat Carsten Harings schon mehrfach betont. Dazu gehörten auch gute Unterrichtsbedingungen für Schüler und Lehrer – inklusive moderner IT-Infrastruktur.