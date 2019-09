Wildeshausen Die Stadt Wildeshausen will die Ausbildungsstruktur zur Erzieherin und zum Erzieher attraktiver machen, um einem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Die Stadt soll darüber mit dem Landkreis Oldenburg, den Berufsbildenden Schulen Wildeshausen und weiteren Gemeinden im Kreisgebiet sprechen. Dafür hat der Ausschuss für Ordnung, Soziales und Familie einstimmig plädiert – ebenso für den Vorschlag der Stadtverwaltung, ab 2020 jährlich 38 000 Euro für zwei Erzieher-Ausbildungsstellen in den Haushalt einzustellen.

Die CDU-Fraktion hatte den Antrag gestellt, die Ausbildung für Erzieherinnen und Erzieher attraktiver zu gestalten und die Ausbildungskapazitäten zu erweitern. Dafür sollen Förderprogramme vom Bund und Land genutzt und die Ausbildungspraktika in den Kitas vergütet werden. „Mit dem Bau von Einrichtungen ist es nicht getan“, so die CDU. Die Stadt dürfe keine Bauruinen schaffen, sondern müsse sicherstellen, dass der Nachwuchs auch zukünftig in den bestehenden und neuen Einrichtungen von gut ausgebildeten Fachkräften betreut werde. Dabei geht die CDU davon aus, dass in den nächsten Jahren die Kapazitäten weiter ausgebaut werden müssen, um den Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz zu erfüllen. Die Betreuung im Kindergarten ist seit einem Jahr für die Eltern gebührenfrei. Mehr Fachpersonal werde auch durch die vorschulische Sprachförderung, die von der Grundschule in die Kitas verlegt worden sei, benötigt.

Nach Darstellung der CDU hat die Stadt Wildeshausen das Angebot an Krippen und Kindergartenplätzen in den vergangenen Jahren immer weiter erhöht. Aktuell werde der Anbau einer Krippen-Gruppe im Landkindergarten Regenbogen in Kleinenkneten und die Erweiterung der bestehenden Kita-Gruppe auf 25 Plätze umgesetzt. Zudem sei der Neubau einer Kita mit zwei Kindergarten- und einer Krippen-Gruppe an der Weizenstraße geplant.