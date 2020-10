Betreuung in Wildeshausen: Kinder bis zum 27. November in den Kitas anmelden

Wildeshausen Für die Kindertagesstätten in der Stadt Wildeshausen beginnt das Aufnahmeverfahren für das am 1. August 2021 beginnende neue Kita-Jahr. Eltern werden gebeten, ihr Kind bis zum 27. November bei der in Betracht kommenden Kita anzumelden. Es wird um eine telefonische Terminabsprache mit der jeweiligen Leitung gebeten. Das Kind sollte möglichst bei der Anmeldung dabei sein. Folgende Kitas bieten Kindergarten- und/oder Krippenplätze an: • Evangelischer Kindergarten „Schatzinsel“: Kerrin Mellmann, Im Hagen 1a, Telefon 04431/ 3565 • Evangelischer Kindergarten „Sternschnuppe“: Simone Hartmann, Heidloge 16, Telefon 04431/4250 • Kindertreff: Martina Gelhaus, Marinestraße 27, Telefon 0 44 31/7 29 79 • Waldorfkindergarten „Zwergenland“: Petra Janßen, An der Doppheide 4, Telefon 0 44 31/ 7 43 44 • Katholischer Kindergarten „Knaggerei“: Conny Sandvoß, Ahlhorner Straße 10a, Telefon 0 44 31/3390 • Katholischer Kindergarten Johanneum: Elisabeth Spenner, Deekenstraße 35, Telefon 04431/4474 • Stadtkindergarten „Pusteblume“: Bärbel Tabke-El Haddad, Twistringer Weg 33, Telefon 0 44 31/ 2563 • Landkindergarten „Regenbogen“: Kerstin Mathiebe, Kleinenkneten 20, Telefon 0 44 31/ 3630 • Städtische Kita Weizenstraße: Miriam Liebert, Weizenstraße 7, Telefon 04431/ 7 06 32 68 (erreichbar montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr im städtischen Kinderhort Wallschule) • Privatschule Gut Spascher Sand, Kinderhaus Eulennest: Petra Vollmann, Spasche 1, Telefon 04431/9 48 61 94 • Kindertagesstätte Farbenfroh der Lebenshilfe: Krippe, Jeanette Scholz, Lehmkuhlenweg 1, Telefon 0 44 31/7 06 35 10• Krippe und Tagespflegeeinrichtung „Lütte Lü“ des Landkreises Oldenburg: Anja Lux, Delmenhorster Straße 6, Telefon 0 44 31/8 55 74 • Familienservice Weser-Ems mit Großtagespflegestellen: Bleicherstraße 3

Eine Übersicht über die unterschiedlichen Betreuungszeiten der in Betrieb befindlichen Kindertagesstätten ist auf der Internetseite der Stadt (www.wildeshausen.de) unter der Seite „Weitere Kindertagesstätten“ abrufbar.

Die Betreuung von Kindern im Alter von ein bis drei Jahren im Rahmen der Kindertagespflege stellt laut Stadtverwaltung eine Alternative zur Betreuung in Kinderkrippen dar. Derzeit werden in dem Gebäude Bleicherstraße 3 Kindertagespflegeplätze in zwei Großtagespflegestellen geschaffen. In den Großtagespflegestellen können jeweils bis zu zehn Kinder betreut werden. Im Frühjahr 2021 ist die Inbetriebnahme von zunächst einer Großtagespflegestelle geplant, bei entsprechendem Bedarf können vorbehaltlich der personellen Besetzung auch beide Großtagespflegestellen in Betrieb genommen werden. Insoweit kommt eine Aufnahme in einer Großtagepflegestelle vor dem 1. August 2021 in Betracht.

Die neue Kita an der Weizenstraße soll im Sommer 2021 – spätestens nach den Sommerferien – ihren Betrieb aufnehmen.