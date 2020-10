Bildung: Kurse rund ums Fotografieren

Wildeshausen Das Fotografieren steht im Mittelpunkt zweier Kurse, die die Volkshochschule (VHS) Wildeshausen anbietet. • „Einführung in die digitale Fotografie“: Für alle, die Freude an der digitalen Fotografie haben und Handlungssicherheit in der hilfreichen Bildbearbeitung erwerben wollen, bietet die VHS Wildeshausen einen sofort buchbaren Kursus der VHS Köln mit entsprechenden Kursinhalten an. Angeleitet von einer erfahrenen Fotografin erlernen Interessierte die Grundlagen der digitalen Fotografie ausschließlich online, in einem geschützten Kursraum der vhs.cloud. Während des gesamten Kurses können Fragen an Kursleiterin Anna Bins gestellt werden. Der Kurs ist ab dem 26. Oktober online verfügbar. Die Lernvideos sind auch in Gebärdensprache verfügbar. • „Meine schönsten Erinnerungen – mein Fotobuch“: Alles Wissenswerte für das Erstellen eines ansprechenden und modernen Fotobuches liefert die VHS mit Kursleiter Manfred Huisinga dienstags und donnerstags an insgesamt vier Abenden, beginnend am 3. November, von 19 bis 21.15 Uhr, in kompakter Form.

Anmeldungen für beide Kurse nimmt die VHS unter Telefon 0 44 31/7 16 22 entgegen.