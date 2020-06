Bildung: Musikalische Früherziehung vor Ort

Wildeshausen Optimistisch plant die Musikschule des Landkreises Oldenburg das neue Schuljahr 2020/21. Nach den großen Ferien sollen, wie in jedem Jahr, überall im Landkreis Oldenburg die neuen Kurse für die „Musikalische Früherziehung“ starten. Sollte Corona doch noch einen Strich durch die Rechnung machen, wird die Musikschule mit dem Start der Kurse flexibel reagieren, teilt Musikschulleiter Rafael Jung mit.

Ab sofort sind die Anmeldungen für die Kurse möglich. Die Musikschule weist ausdrücklich darauf hin, dass die Kurse in allen Gemeinden des Landkreises vor Ort stattfinden können. Voraussetzung ist einzig, dass sich dort jeweils eine ausreichend große Anzahl von Interessenten findet.

Informationsblätter mit einem Anmeldeformular sind bereits an alle Kindergärten im Landkreis verteilt. Unter Telefon 04431/ 7085281 oder Telefon 04431/ 7085381 gibt die Musikschule darüber hinaus ebenfalls Auskunft.

Wichtig zu wissen ist, dass die Musikschule bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen eine Sozialermäßigung gewährt. Auch der Bildungsgutschein kann eingesetzt werden. In Kooperation mit den Kindergärten bietet die Musikschule an einigen Orten auch Kurse vormittags in den Räumen der Kindergärten an.

Im Anschluss an die musikalische Früherziehung bietet die Musikschule ein umfangreiches Programm an Unterricht für viele Instrumente, Klassik oder Pop, für junge „Hobbymusiker“ ebenso wie für ehrgeizige Schüler, die mit viel Fleiß zur Perfektion streben, heißt es.

Mehr Infos unter www.musikschule-lk-oldenburg.de