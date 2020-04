Bildung: Schule soll auch ein Ort zum Wohlfühlen sein

Wildeshausen Seinen Amtsantritt in Wildeshausen hätte sich Andreas Langen anders vorgestellt. „Es gab keine große Begrüßung, die Kollegen werde ich erst nach und nach kennenlernen“, sagt der neue Schulleiter des Gymnasiums Wildeshausen, der die Stelle am Mittwoch angetreten hat. Dennoch: „Ich freue mich auf die neue Herausforderung und bin froh, ein tolles Team an meiner Seite zu haben.“

Aus dem Emsland

Der 42-Jährige, der den Posten von Ralf Schirakowski übernommen hat, hat zuvor am Max-Planck-Gymnasium in Delmenhorst gearbeitet. Als stellvertretender Schulleiter (seit 2016) hat er bereits Erfahrungen in der Koordination und Organisation einer Schule. Gebürtig stammt Andreas Langen aus dem Emsland, in Meppen hat er 1997 sein Abitur gemacht. In Münster studierte er Deutsch und katholische Religion auf das gymnasiale Lehramt, bevor er nach dem Examen und Referendariat nach Delmenhorst wechselte (2007).

Dass er mit 42 Jahren zu den eher jüngeren Schulleitern gehört, ist Andreas Langen bewusst. „Ich bin früh in die Verantwortung gegangen. Mich hat das am Beruf des Lehrers immer gereizt“, erzählt er. Hinzu komme, dass er an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen schon immer Spaß hatte.

Langen, der sich selbst als „pädagogischen Überzeugungstäter und Lehrer mit Leib und Seele“ bezeichnet, unterrichtet in Wildeshausen die Fächer Deutsch – weil ihn die Literatur einfach begeistere – und katholische Religion. „Bei der Theologie kann man in unterschiedliche Themenbereiche reinschauen“, so der Studiendirektor (StD), der verheiratet ist, zwei Kinder im Grundschulalter hat und mit seiner Familie in Heide (Gemeinde Ganderkesee) lebt.

Für das Gymnasium in Wildeshausen habe er sich bewusst entschieden: „Mich überzeugt das breitgefächerte Bildungsangebot und die Möglichkeit, die individuellen Begabungen von Schülern zu fördern“, erklärt der 42-Jährige. Erasmusprojekte, Jugend debattiert oder Projekte des E-Twinning seien gute Anknüpfungspunkte dafür. „Die Schüler ernstnehmen, ihnen etwas zutrauen, das ist meine Herangehensweise. Ich möchte, dass die Schule auch ein Ort zum Wohlfühlen ist.“

Alle mit einbeziehen

Für seine neue Aufgabe als Schulleiter hat sich Andreas Langen vorgenommen, alle Gremien in wichtige Entwicklungsprozesse einzubeziehen, Eltern und Schüler eingeschlossen. Sein Führungsstil bezeichnet er selbst als verbindlich, transparent, kommunikativ und wertschätzend.

Ein Beispiel: Ab sofort habe er täglich eine Schulleitersprechstunde eingerichtet. „Schüler, Eltern und auch Lehrkräfte stehen aktuell vor besonderen Herausforderungen. Wer Unterstützung oder Rat benötigt, kann sich gerne melden“, so Langen. Unter Telefon 04431/938150 sei er werktags von 9 bis 10 Uhr zu erreichen – und freue sich jetzt schon auf den direkten Kontakt mit Eltern und Schülern nach der Corona-Krise.