Wildeshausen Jetzt wird es ernst: Am Montag, 5. Februar, entscheidet der Wildeshauser Stadtrat im Rahmen einer Sondersitzung, ob die St.-Peter-Grundschule und die Hunte-Förderschule ihre Räumlichkeiten tauschen sollen. Beide Schulen wollen das jedoch nicht und kämpfen engagiert gegen den „Zwangsumzug“ (die NWZ berichtete).

Mehr als 1500 Unterschriften hat die Hunteschule inzwischen für ihre Online-Petition gesammelt. Flyer gegen den Tausch verteilen zudem die Grundschüler in den nächsten Tagen an die Wildeshauser Haushalte. „Durch die Krise sind sich die beiden betroffenen Schulen nähergekommen“, sagt die stellvertretende Elternvertreterin der St.-Peter-Schule, Julia Luschnat.

Das sei aber auch das einzig Positive an der aktuellen Misere. Schlimm seien all die Gerüchte, die im Umlauf seien. „Bei einem Umzug ist es keinesfalls mit ein paar Pinselstrichen getan, und es stimmt auch nicht, dass wir uns jedem Umzug verweigern“, ergänzt Elternvertreterin Christin Rollié. Wichtig sei aber, dass die St.-Peter-Schule wie jede andere Schule auch Räumlichkeiten habe, die einen Unterricht nach den neuesten pädagogischen Konzepten ermöglichten. Und das sei in der Hunteschule keinesfalls gegeben.

Rollié rät in diesem Zusammenhang zu einem Blick in die Geschichte: Vor 20 Jahren diente die heutige Förderschule noch als Grundschule, wurde dafür aber als zu alt und ungeeignet befunden. Als Folge wurde die heutige Wallschule gebaut.

Aus Platzmangel bezog dann die Förderschule, die ihr altes Domizil in der OST räumen musste, das eigentlich schon ausgemusterte Gemäuer, das für die Bedürfnisse der Förderschüler umgebaut wurde. „Für Grundschüler ist es jedoch nach wie vor ungeeignet“, betont Luschnat. Ein adäquater Umbau sei nicht nur teuer, sondern könne auch nicht mal eben so in den Ferien erfolgen.

Seltsam findet die Elternvertreterin auch, dass es seinerzeit für die Wallschule nicht zumutbar gewesen sei, aus Platzmangel in die Hunteschule auszuweichen, man das der St.-Peter-Schule aber ohne Weiteres zumute. „Manchmal haben wir das Gefühl, dass die katholische Grundschule auf Dauer wegrationalisiert werden soll“, befürchtet Rollié und verweist auf die bereits jetzt zurückgehenden Anmeldezahlen aufgrund der Umzugsdebatte.

Gespannt sind sie und ihre Mitstreiter nun auf die Sondersitzung des Rates, von der sie sich auch endlich belastbare Zahlen für einen Schulneubau als Alternative zum Zwangsumzug versprechen. Die beantragte geheime Abstimmung verstehen die Elternvertreterinnen übrigens nicht so recht. „Man kann doch zu seinem Standpunkt stehen“, meint Luschnat, denn: „Das tun wir ja auch!“