Wildeshausen Fahrräder, Autos und Fußgänger beherrschen an einem typischen Montag die Westerstraße. Nicht so am Pfingstmontag: Dann verwandelt sich die Straße mitten in der Wildeshauser Innenstadt zur Frühstücksmeile. Das Wildeshauser Bürgerpicknick am Pfingstmontag, 10. Juni, wird zum ersten Mal von der Bürgerstiftung Wildeshauser Geest veranstaltet. Start ist um 10 Uhr.

Plan B bei Regen

Laut Dieter Brüggmann und Tjard Wildeboer vom Organisationsteam wolle sich die Stiftung mit dieser Aktion wieder in Erinnerung bringen und bekannter werden. Sie wurde an Pfingsten im Jahr 2007 vom Gemeinnützigen Verein für Sozialarbeit Wildeshausen zusammen mit der Volksbank Wildeshauser Geest gegründet.

Der Vorverkauf sei bisher gut angelaufen: Rund 120 Plätze sind bereits vergeben. „Ich hoffe, dass wir noch weitere Teilnehmer bekommen“, sagt Dieter Brüggmann von der Bürgerstiftung. Bedenken wegen möglichen schlechten Wetters kann Brüggmann den Interessenten nehmen: „Wir haben einen Plan B für schlechtes Wetter.“

Doch wie kann man an dem Frühstück teilnehmen? Die Bürgerstiftung verkauft für das Frühstück Plätze an einer langen Tafel. Mit dem Kauf eines Eintritt-Buttons können Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht nur beim Frühstück dabei sein, sondern zugleich Gutes tun. Der Erlös werde für bedürftige Kinder in der Stadt und im Umland verwendet werden, berichten die Veranstalter.

Jeder Platz an der langen Tafel kostet 10 Euro; Kinder bis zum Alter von zehn Jahren zahlen nur 5 Euro. Ein Button gewährt den Eintritt zum Frühstück. Sie sind noch bis Mittwoch, 5. Juni, im Café Tiefschwarz am Westertor, in der Volksbank in Wildeshausen, der Bäckerei Kolloge (Harpstedter Straße 13), bei Edeka am Westring und in der NWZ-Geschäftsstelle, Westerstraße 25, erhältlich.

Marmelade, Käse und Butter: Alle Teilnehmer sind dazu aufgefordert, ihren eigenen Picknickkorb zu packen. Geschirr, Besteck, Becher und Lebensmittel müssen je nach Belieben mitgebracht werden. Die Bürgerstiftung stellt Getränke, wie Kaffee und Säfte, sowie unbelegte Brötchen zur Verfügung.

NWZ-Verlosung

Die NWZ, die zu den Unterstützern des Picknicks gehört, spendiert unter anderem knackige Äpfel. Ein Team des DRK-Mehrgenerationenhauses unter der Leitung von Linda Vietor sorgt für den Getränke-Ausschank.• Im Rahmen des Wildeshauser Bürgerpicknicks verlost die Nordwest-Zeitung zwei Tische für je acht Personen an der langen Tafel. Je Tisch gibt es einen Gutschein von 100 Euro dazu, damit sich die Teilnehmer mit Lebensmitteln eindecken können.

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müssen Interessenten den links angegebenen QR-Code mit dem Smartphone einscannen und anschließend den Anweisungen auf NWZonline.de folgen. Der Teilnahmeschluss ist Mittwoch, 5. Juni. Die Gewinner werden von der Nordwest-Zeitung benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Weitere Informationen zum Picknick am Pfingstmontag gibt es bei Dieter Brüggmann per E-Mail unter db@diebrue.de und Michael Müller unter mueller.wildeshausen@i­cloud.com