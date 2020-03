Coronavirus: Mit gemischten Gefühlen in die Ferien

Wildeshausen Mit einem lachenden und einem weinenden Auge verließen die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums am Freitagmittag das Schulgebäude. Ab Montag heißt es für die Jungen und Mädchen zuhause bleiben, denn die Schulen und Kitas im Bundesland Niedersachsen werden geschlossen.

Eigentlich beginnen die Osterferien erst am 30. März, mit den zusätzlichen knapp drei Wochen verlängert sich die freie Zeit auf insgesamt fünf Wochen. Das wiederum stellt Eltern vor die Frage, wie sie die Betreuung ihrer Kindern in der zusätzlichen Zeit sichern sollen. Die Stadt Wildeshausen bietet zwar eine Notbetreuung bis zum Schuljahrgang 8 an, jedoch nur für Kinder, deren Eltern in den Bereichen Pflege, Gesundheit, Medizin und der öffentlichen Sicherheit wie Polizei, Justiz, Rettungsdienst, Feuerwehr und Katastrophenschutz tätig sind.

Gleiches gilt für die Betreuung in städtischen Kindergärten. „Die Notbetreuung ist allerdings auf das notwendigste Maß zu begrenzen“, heißt es auf der Internetseite der Stadt.

Nur in besonderen Härtefällen dürfen Ausnahmen gemacht werden. Die Entscheidung darüber trifft die Stadtverwaltung.

Dass eine Verbreitung durch die Schließung der Schulen und Kitas eingedämmt werden kann, glauben auch die Schüler. „Allerdings kann man sich immer noch außerhalb der Schule anstecken“, sagt die 14-jährige Amelie.

Freizeit pur bedeutet der Schulausfall nicht. „Wir bekommen viele Aufgaben für zuhause und nach den Ferien müssen wir unsere Arbeiten nachschreiben“, erklärt Ella (15). Hinzu komme, dass viele Freizeitangebote ebenfalls entfallen würden.

Kurz vor dem Start in die verlängerten Ferien gibt es dann noch eine weitere Hiobsbotschaft für Schülerinnen und Schüler: „Unsere Klassenfahrten fallen aus. Wir wären im Juni nach Berlin gefahren, das ist sehr schade“, betont der 15-jährige Jannik.