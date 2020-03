Coronavirus: VHS setzt alle Veranstaltungen bis nach Ostern aus

Wildeshausen Nun fällt auch das Bildungsangebot der Volkshochschule (VHS) Wildeshausen der Corona-Pandemie zum Opfer. „Alle VHS-Veranstaltungen werden bis zu den Osterferien ausgesetzt“, teilte die stellvertretende VHS-Leiterin Karin Köpke am Sonntag mit. Die abgesagten Termine sollen im zweiten Quartal nachgeholt werden. Auch Prüfungen werden nach hinten geschoben, sagte Köpke.

Nach derzeitigem Kenntnisstand werden Veranstaltungen, die im zweiten Quartal beginnen, stattfinden. Entscheidend dafür sei aber die weitere Entwicklung der Corona-Situation. Über das weitere Vorgehen informiere die Bildungseinrichtung in den nächsten Tagen ihre Kursleiterinnen und -leiter. Zudem bat die VHS, auf die Homepage zu sehen. Die Teilnehmer der Integrationskurse seien schon am Freitag informiert worden.

Dagegen läuft an der Musikschule für den Landkreis Oldenburg der Unterricht unverändert weiter. Das zumindest geht aus dem Aushang am Gebäude an der Burgstraße in Wildeshausen hervor. Man gehe allerdings davon aus, dass Kinder, die derzeit aus Krankheitsgründen keine allgemeinbildende Schule besuchen, auch dem Musikschulunterricht fern bleiben.