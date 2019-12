Wildeshausen Christa Gelhaus ist voll des Lobes: „Wir haben im Kursus vieles über das Krankheitsbild Demenz erfahren, so dass ich das Verhalten meines Schwiegervaters häufig besser verstehen konnte.“ Und Maren Reinking ergänzt: „Es wurde auch auf besondere Hilfsmittel hingewiesen.“ Ein roter Teller beispielsweise könne demenziell erkrankten Menschen das Essen erleichtern. Die beiden Wildeshauserinnen haben im Frühjahr an dem kostenlosen AOK-Kursus „Demenz: Unterstützung in Entlastung im Alltag“ im Wildeshausen DRK-Mehrgenerationenhaus teilgenommen.

Aufgrund der guten Resonanz bieten Nina Willers, Pflegefachkraft der Krankenkasse AOK, und Hella Einemann-Gräbert, Fachlehrerin an den Berufsbildenden Schulen (BBS) Wildeshausen, erneut diesen kostenlosen Kursus zum Thema „Umgang mit demenziell erkrankten Menschen“ für pflegende Angehörige und Betroffene an. Er findet statt vom 24. Februar bis 16. März 2020, jeweils montags von 19 bis 21 Uhr, in den Räumen des Mehrgenerationenhauses, Bahnhofstraße 14 in Wildeshausen.

„Es gibt immer mehr Pflegebedürftige, die unter einer demenziellen Erkrankung leiden. In vielen Fällen wird die Betreuung in der Häuslichkeit von Angehörigen übernommen. Dabei kann es leicht zu einer ständigen Überforderung der seelischen und körperlichen Kräfte der Beteiligten kommen“, weiß Nina Willers. „Denn wer sich entscheidet, einen demenziell erkrankten Angehörigen zu pflegen, stellt sich einer großen Herausforderung.“

Wie lebt und fühlt ein Dementer? Wie kann ich den Dementen in mein Leben und in meinen Alltag mit einbinden? Welche gesetzlichen Unterstützungen und Möglichkeiten werden mir geboten? Wie sorge ich als Betroffener und/oder Helfer in der neuen Situation für mich? – diese und weitere Fragen werden in dem kostenlosen Kursus an vier Abenden in jeweils zwei Stunden gemeinsam beantwortet. Zudem wollen die Fachleute viele alltagstaugliche Tipps geben.

„Mir sind durch den Kursus noch einmal neu die Augen geöffnet worden“, sagt die Wildeshauserin Maren Reinking. Sie berichtet auch von Verhaltensweisen – zum Beispiel: ruhig, langsam, deutlich und in kurzen Sätzen sprechen, den Demenzkranken nicht korrigieren und mit in seine Welt tauchen. Das sei im Alltag nicht immer so einfach. Deshalb sei es wichtig, offen zu sein für eine Unterstützung durch einen Pflegedienst oder eine Betreuungskraft. Evgenia Witko, stellvertretende Leiterin des Mehrgenerationenhauses, sagt: „Wir freuen uns über die langjährige Kooperation mit der AOK.“ Der Kursus sei in der Regel schnell ausgebucht.

• Die Anmeldung erfolgt unter Telefon 04431/71778 oder direkt im Mehrgenerationshaus.