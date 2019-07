Wildeshausen /Dötlingen Als Abschluss und Dankeschön für insgesamt neun Menschen, die ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) oder Bundesfreiwilligendienst (BFD) bei der Diakonie Himmelsthür Wildeshausen absolviert haben, ging es jüngst bei einer Kanutour gemeinsam mit den Praxisanleitern zu Wasser. Genauer gesagt, schipperte die Gruppe vom Bootsanleger Wildeshausen nach Dötlingen Oelmühle, berichtet Oliver Brinklhus von der Diakonie.

Bei brütender Hitze waren reichlich Wasser, Kopfbedeckung und Sonnencreme Pflicht. Keiner der Teilnehmer hatte bis dahin Erfahrungen mit einer Kanutour und so wurde bereits der geglückte Einstieg in die Boote zu einem Erfolg ausgerufen. Dass es auf gegenseitige Hilfe ankommt, bewies die Gruppe unterwegs. Bei dem niedrigen Wasserstand blieb hier und da ein Boot im Kiesbecken oder in Sandbänken stecken. Da hieß es ,alle für einen, einer für alle’, was durch das kühle Nass beim Verlassen des Bootes belohnt wurde.

Nach etwas über vier Stunden kamen alle wohlbehalten, wenn auch etwas abgekämpft, am Zielanleger in Dötlingen an. Das anschließende Grillen im Schatten der Bäume des Gartens Haus Emsland sorgte für den notwendigen Energienachschub. Ob Studium, Ausbildung oder weiterführenden Schule: Am Tisch wurde in Vorfreude auf das Kommende über die geschmiedeten Zukunftspläne diskutiert. Heiter und mit vielen Eindrücken im Gepäck, klang ein schöner Sommertag aus.

Die Diakonie Himmelsthür bietet für nationale und internationale Freiwillige Möglichkeiten, einen Freiwilligendienst in der Behindertenhilfe zu leisten. Die Freiwilligen lernen bei einem Einsatz in der Tagesförderung oder im Wohnbereich viel über die Tätigkeiten in der Heilerziehungspflege. Ein solches Jahr fördert das Selbstbewusstsein junger Menschen. Sie können einen sozialen Beruf ausprobieren und ihr persönliches Profil erweitern. Für den neuen Durchgang ab dem 1. September sind noch Plätze vorhanden. Interessierte wenden sich an Freiwilligenmanager Oliver Brinkhus, Telefon 04431/83-6877 oder oliver.brinkhus@dh-himmelsthür.de.