Wildeshausen /Dötlingen /großenkneten /Harpstedt In einem Pilotprojekt fördert der Schulverbund Huntetal in dieser Woche talentierte Mädchen und Jungen in Mathematik, Musik, Sport und Sprachen. Daran nehmen zwölf Grundschulen aus der Stadt Wildeshausen sowie den Gemeinden Großenkneten, Dötlingen und Harpstedt teil.

Im März 2020 werden die Projekttage wiederholt, wie die Leiterin der Sankt-Peter-Schule Wildeshausen, Elena Lietzmann, berichtet. Sie betreut das Projekt „Mathematik für kleine Forscher“ mit Schülerinnen und Schülern des zweiten Schuljahrs sowie „Forschen und entdecken“ für Dritt- und Viertklässler.

In Mathe gibt es so viele talentierte Kinder, dass das Fach auch an der Wallschule gefördert wird. Dort heißt es für Dritt- und Viertklässler „bauen, knobeln, forschen“. Auch dort kommen Kinder mehrerer Schulen zusammen.

An der Wallschule gibt es zudem noch „Sachunterricht für kleine Forscher“. An der Grundschule Neerstedt steht Plattdeutsch im Mittelpunkt, an der Grundschule Ahlhorn Englisch. An der Spascher- Sand-Grundschule ist in dieser Woche die Musikwerkstatt für Kinder des zweiten bis vierten Schuljahrs geöffnet.

Die Feststellung, ob ein Kind hochbegabt ist, erfolgt auf der Grundlage eines lernbegleitenden diagnostischen Prozesses seitens der Lehrer.